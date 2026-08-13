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MLB／岡本和真致勝安助藍鳥3連勝 紅襪大起大落9連勝後5連敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
岡本和真8局下敲出致勝安，助藍鳥單局攻下5分逆轉紅襪。 路透通訊社
岡本和真8局下敲出致勝安，助藍鳥單局攻下5分逆轉紅襪。 路透通訊社

岡本和真8局下關鍵安打攻下超前分，帶動藍鳥隊這半局5分攻勢，終場以6：4擊敗紅襪隊，不但在多倫多主場搶下4連戰前3勝，也讓紅襪吞下5連敗。

藍鳥先發投手索利安諾（Jose Soriano）6局失1分，紅襪先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suarez）5局失1分，兩隊打完前7局1：1平手。

藍鳥打線8局下面對紅襪第4任投手葛雷諾（Tyron Guerrero），開局連續出現3支安打，岡本和真關鍵一擊攻下勝利打點；藍鳥這半局打了10人次，從藍鳥兩名後援投手的手中，揮出5支安打、獲得兩次保送，一口氣攻下5分，紅襪雖在9局上追回3分，仍以兩分之差落敗。

紅襪最近表現大起大落，7月30日到8月8日拚出9連勝，接下來5場比賽又全部吞敗，追平本季最長連敗紀錄，目前戰績64勝56敗仍在美聯東區排名第3、外卡第2。

岡本和真今天3打數2安打、被保送1次，攻下1分打點、跑回兩分，目前24轟、71分打點穩居藍鳥雙冠王，全壘打數在大聯盟日本球員排名第3，落後大谷翔平（27轟）、村上宗隆（26轟）；另外，吉田正尚此役擔任紅襪開路先鋒，全場4次打數掛零、吞下1K，本季仍是5轟。

藍鳥最近3連勝、近16戰11勝，本季59勝63敗在美聯外卡排名第7，還有機會爭取季後賽門票。

藍鳥 岡本和真 紅襪

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