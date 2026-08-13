MLB／光芒場均10分痛宰運動家 創大聯盟127年來罕見紀錄

光芒隊今天在客場用15支安打的猛烈攻勢，以8：4在系列戰橫掃運動家隊。而這場勝利不僅為坦帕灣的客場之旅畫下9勝0敗的完美句點，更是創下隊史首見的瘋狂紀錄。

身為美聯東區龍頭的光芒在8月4日展開客場之旅，並且先後橫掃落磯、水手和運動家，拿下系列賽3連勝的傲人戰績，是隊史首次連續拿下至少3場系列賽。此外，根據STATS Perform數據顯示，這是1900年至今第13支球隊，達成客場至少9連勝的紀錄。

在這次瘋狂的客場之旅後，光芒以74勝46敗獨走美聯東區，並和第二名的洋基拉開6場勝差。「我們把所有事情都做到最好，」總教練凱許（Kevin Cash）說道：「打擊很好、投球很好、守備很好、跑壘很好，所以作為結果我們得到了9連勝，這支隊伍的表現讓人印象非常深刻。」

面對運動家的3場系列戰，光芒展現強大的打擊火力，以場均10分輕取對手，接下來他們將在8月15日主場迎戰同在美東的金鶯，挑戰將連勝紀錄推上10場。