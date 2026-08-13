聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／布萊格曼3響砲7分打點 追上道奇史密斯寫下罕見紀錄
小熊隊重砲布萊格曼（Alex Bregman）今天上演全壘打秀，對國民隊狂轟3支全壘打，全場包辦7分打點，幫助小熊12：6大勝，他也成為隊史第29位締造單場3響砲紀錄的球員。
布萊格曼3次打數都是全壘打，5局上轟出3分砲，6局、8局都是兩分砲，另有兩次保送，同樣寫下隊史紀錄，上一位單場3響砲還被保送兩次的球員是道奇隊史密斯（Will Smith），在2024年7月6日寫下這項紀錄。
小熊作客華府，贏得3連戰前兩戰，布萊格曼連續兩天開轟，一共出現4支全壘打，刷新個人生涯連續兩場比賽最多轟紀錄，今天3轟、7分打點都是單場最佳數字。
這是布萊格曼生涯11年第9次單場至少2轟，本季達到16轟、61分打點，生涯累積225轟、786分打點；小熊目前在國聯中區排名第2，落後最近3連敗的釀酒人隊3場勝差，國聯外卡穩居第1。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。