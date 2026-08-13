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MLB／布萊格曼3響砲7分打點 追上道奇史密斯寫下罕見紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
布萊格曼對國民隊演出3響砲、貢獻7分打點，率小熊12：6奪勝。 路透
布萊格曼對國民隊演出3響砲、貢獻7分打點，率小熊12：6奪勝。 路透

小熊隊重砲布萊格曼（Alex Bregman）今天上演全壘打秀，對國民隊狂轟3支全壘打，全場包辦7分打點，幫助小熊12：6大勝，他也成為隊史第29位締造單場3響砲紀錄的球員。

布萊格曼3次打數都是全壘打，5局上轟出3分砲，6局、8局都是兩分砲，另有兩次保送，同樣寫下隊史紀錄，上一位單場3響砲還被保送兩次的球員是道奇史密斯（Will Smith），在2024年7月6日寫下這項紀錄。

小熊作客華府，贏得3連戰前兩戰，布萊格曼連續兩天開轟，一共出現4支全壘打，刷新個人生涯連續兩場比賽最多轟紀錄，今天3轟、7分打點都是單場最佳數字。

這是布萊格曼生涯11年第9次單場至少2轟，本季達到16轟、61分打點，生涯累積225轟、786分打點；小熊目前在國聯中區排名第2，落後最近3連敗的釀酒人隊3場勝差，國聯外卡穩居第1。

道奇 布萊格曼 史密斯

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