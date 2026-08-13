快訊

診所湧入1星評論挺「陳醫師」 趙建銘現身駁斥：完全不是事實

「假日飛刀手」陳義信涉職場霸凌 原民會：啟動調查

北市防空演練今下午2點半降網速 租YouBike、共享汽機車恐受阻

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇將昨天奪勝的火球男下放3A 道奇教頭說明原因

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇26歲火球男哈爾沃森（Seth Halvorsen）。 法新社
道奇26歲火球男哈爾沃森（Seth Halvorsen）。 法新社

道奇隊今天再度做出球員異動，下放昨天登板奪勝的26歲火球男哈爾沃森（Seth Halvorsen），拉上29歲右投納克（Landon Knack）。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前受訪說明升降原因。

哈爾沃森今年曾因右肩發炎進傷兵名單，季中交易大限前被洛磯隊交易至道奇。哈爾沃森昨天才迎來轉隊初登板，主投1局無失分，最快球速101.3英里（約163公里），奪下轉隊首勝。

哈爾沃森本季總共出賽22場，投20局有17次三振、16次保送，防禦率4.50，每局被上壘率1.90。

據道奇記者哈里斯（Jack Harris）報導，羅伯茲受訪時解釋，希望讓少一名投手的牛棚能獲得更多支援。道奇採6人先發，因此牛棚少1名投手。羅伯茲還提到，哈爾沃森昨天登板表現不錯，某時間點會再回大聯盟。

現年29歲的納克過去是先發投手，因此可負擔長局數工作，本季只在大聯盟出賽2場，5局失5分，防禦率9.00，每局被上壘率1.60。

道奇

相關新聞

MLB／李灝宇先發扛四棒3支1 離台灣球員單季安打紀錄只差1支

旅美好手李灝宇今天重返老虎隊先發打線，扛起第4棒重任，3次打數揮出1支安打、跑回1分，本季累積53安離大聯盟台灣球員紀錄只差1安，老虎終場4：6不敵守護者隊，終止最近3連勝。

MLB／布萊格曼3響砲7分打點 追上道奇史密斯寫下罕見紀錄

小熊隊重砲布萊格曼（Alex Bregman）今天上演全壘打秀，對國民隊狂轟3支全壘打，全場包辦7分打點，幫助小熊12：6大勝，他也成為隊史第29位締造單場3響砲紀錄的球員。

MLB／光芒場均10分痛宰運動家 創大聯盟127年來罕見紀錄

光芒今天在客場用15支安打的猛烈攻勢，以8：4在系列戰橫掃運動家。而這場勝利不僅為坦帕灣的客場之旅畫下9勝0敗的完美句點，更是創下隊史首見的瘋狂紀錄。

MLB／道奇將昨天奪勝的火球男下放3A 道奇教頭說明原因

道奇隊今天再度做出球員異動，下放昨天登板奪勝的26歲火球男哈爾沃森（Seth Halvorsen），拉上29歲右投納克（Landon Knack）。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前受訪說明升降原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。