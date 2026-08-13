MLB／道奇將昨天奪勝的火球男下放3A 道奇教頭說明原因

道奇隊今天再度做出球員異動，下放昨天登板奪勝的26歲火球男哈爾沃森（Seth Halvorsen），拉上29歲右投納克（Landon Knack）。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前受訪說明升降原因。

哈爾沃森今年曾因右肩發炎進傷兵名單，季中交易大限前被洛磯隊交易至道奇。哈爾沃森昨天才迎來轉隊初登板，主投1局無失分，最快球速101.3英里（約163公里），奪下轉隊首勝。

哈爾沃森本季總共出賽22場，投20局有17次三振、16次保送，防禦率4.50，每局被上壘率1.90。

據道奇記者哈里斯（Jack Harris）報導，羅伯茲受訪時解釋，希望讓少一名投手的牛棚能獲得更多支援。道奇採6人先發，因此牛棚少1名投手。羅伯茲還提到，哈爾沃森昨天登板表現不錯，某時間點會再回大聯盟。

現年29歲的納克過去是先發投手，因此可負擔長局數工作，本季只在大聯盟出賽2場，5局失5分，防禦率9.00，每局被上壘率1.60。