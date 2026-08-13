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MLB／李灝宇先發扛四棒3支1 離台灣球員單季安打紀錄只差1支

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
旅美好手李灝宇今天重返老虎隊先發打線，扛起第4棒重任，3次打數揮出1支安打、跑回1分。 美聯社
旅美好手李灝宇今天重返老虎隊先發打線，扛起第4棒重任，3次打數揮出1支安打、跑回1分。 美聯社

旅美好手李灝宇今天重返老虎隊先發打線，扛起第4棒重任，3次打數揮出1支安打、跑回1分，本季累積53安離大聯盟台灣球員紀錄只差1安，老虎終場4：6不敵守護者隊，終止最近3連勝。

今天比賽開打前，李灝宇連7戰未先發，10日對巨人隊延長10局代打敲出致勝安打，昨天對守護者3連戰首戰還是坐滿板凳，今天獲得先發機會，鎮守二壘大關。

李灝宇首局面對守護者先發左投葛里芬（Foster Griffin），在1好1壞後逮中83英里變速球，揮出中外野方向二壘打（本季第11支），形成二、三壘有人局面，下一棒托克森（Spencer Torkelson）追加二壘打，攻下兩分打點，追成2：2平手。

李灝宇3局下揮出左外野飛球、6局下捕手前滾地球出局，8局下教練團換上代打，他完成今天出賽任務，本季打擊率2成68、全壘打6支、打點28分；台灣球員單季最多安打是張育成2021年54支，當時就是效力守護者，李灝宇最快明天就可追平、甚至超越。

老虎3局下靠托瑞斯（Gleyber Torres）陽春砲以3：2超前，但先發左投瓦德茲（Framber Valdez）5局上被歐戴爾（Jo Adell）轟出兩分砲，投5.2局失4分退場；守護者7局上再得兩分，一路領先到比賽結束，終止3連敗，葛里芬投5局失3分（1分自責），奪下本季第13勝。

MLB 葛里芬 老虎

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