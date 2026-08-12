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MLB／運動家重砲新人王恐提前報銷！總教練坦言傷情比預期更嚴重

聯合新聞網／ 綜合報導
柯塞談到柯茲的右手拇指傷勢，很可能直接提前結束2026賽季。 法新社。
柯塞談到柯茲的右手拇指傷勢，很可能直接提前結束2026賽季。 法新社。

運動家總教練柯塞（Mark Kotsay）在今日對戰光芒賽前，談到明星一壘手柯茲（Nick Kurtz）的右手拇指傷勢，然而傷情恐比預期更加嚴重，也讓這名去年美聯新人王很可能直接提前結束2026賽季。

柯塞談到柯茲的復出時間表時並沒有太過樂觀，表示在接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療後，至少4周完全不能活動右手拇指，「4周完全不能活動。你們大概可以自己算一下時間，想想看擺在柯茲面前可能會有哪些情況。」

事實上，柯茲因同一個部位早在7月11日就曾缺席10場比賽，當時休養約2周便重返陣容，沒想到復出後明顯受到傷勢影響，7場比賽18打數僅敲出1支安打，打擊表現陷入低潮，直到8月4日則又因右手拇指傷勢第2度進入傷兵名單。

根據最新診斷，柯茲右手拇指掌指關節（MCP joint）出現「慢性掌板撕裂合併急性惡化（acute on chronic volar plate tear）」。簡單來說，原本就存在的掌側板傷勢又出現新的撕裂，使拇指關節穩定性受到影響。

儘管柯塞透露治療過程相當順利，但柯茲接下來必須戴著護具固定4周，意味著至少到9月初之前，受傷部位都不能正常活動，長時間固定後，他還必須重新恢復手腕與拇指活動度、肌力，再逐步進入揮棒、守備以及實戰訓練，留給他的時間已經非常有限，即使柯茲能在9月初順利拆除護具，距離球季結束也只剩下不到1個月。

更現實的是，運動家目前並沒有季後賽競爭壓力。球隊截至周一僅47勝72敗，戰績排名美聯倒數第2，球團也幾乎沒有必要冒著傷勢復發的風險，急著讓這名被視為未來核心的23歲重砲重新上場。

因此，雖然運動家目前尚未正式宣布柯茲本季報銷，但按照現階段的復健時間表以及球隊戰績來看，他的2026賽季很可能已經提前結束。

如果最終確定無法回歸，柯茲將以99場出賽結束自己的大聯盟第2個賽季，繳出2成56打擊率、2成96上壘率與4成83長打率，另有21轟、69分打點、7次盜壘以及79次保送。

相較去年菜鳥球季的.290/.383/.619，柯茲今年整體攻擊表現確實有所下滑，但仍首度入選明星賽，延續新人年奪下美聯年度最佳新人以及銀棒獎後的亮眼表現。

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