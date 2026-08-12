MLB／紅襪「灰姑娘魔法」逐漸消失？4連敗全輸弱旅浮現隱憂

紅襪自6月24日開始上演宛如「灰姑娘」般的驚奇旅程，一度打出全大聯盟同期最佳戰績。然而進入8月後，過去幾乎所有事情都朝著紅襪有利方向發展的魔法，似乎開始逐漸消失。今日以3比5不敵藍鳥後，球隊不僅苦吞4連敗，過去4戰更全部敗給勝率不到5成的球隊。

過去4場比賽，紅襪在得點圈有人時合計36打數僅敲出3支安打，打擊率低到只有0.083，更留下多達38名殘壘。今日面對藍鳥，全隊得點圈7打數更直接掛蛋。

比賽中同樣接連出現足以左右勝負的細節。杜賓（Caleb Durbin）5局發生罕見守備失誤，最終導致2分非自責分；杜蘭（Jarren Duran）8局代表追平分上壘，卻在嘗試盜二壘時遭到阻殺；阿布瑞尤（Wilyer Abreu）7局面對賽前防禦率高達10.20的投手，也在關鍵時刻遭到三振；剛迎來紅襪首秀的明星捕手拉契曼（Adley Rutschman），則在9局成為全場最後一個出局數，錯失延續比賽的機會。

「棒球本來就會發生這種事情。你不可能連續6個星期，每一次都能敲出關鍵安打，而且一直這樣持續下去。總會有一些時候，你就是必須咬著牙撐過去。」代理總教練崔西（Chad Tracy）對此表示。

更讓紅襪難堪的是，藍鳥牛棚近期其實已經嚴重超載，從8月4日至10日連續7天分別吃下6局、6局、3.1局、4.1局、5.2局、5.2局以及5局，但紅襪仍沒能趁機突破對方疲憊的後援投手群。

不過，相較於打線短暫熄火，真正可能讓紅襪頭痛的反而是先發輪值，尤其是山多瓦（Patrick Sandoval）的狀況。

山多瓦此役雖然最終只有2分自責分，但內容並不理想，不僅好球率與製造揮空的能力不足，整場更只有5次讓打者揮空。根據《Over The Monster》分析，他本場速球均速甚至比平常下降大約1.5英里，而且大量球偏向投球手側，可能已經出現疲勞跡象。

此外，23歲左投托勒（Payton Tolle）與班奈特（Jake Bennett）目前都已經來到生涯單季投球局數新高；至於王牌投手克羅謝（Garrett Crochet）、歐威多（Johan Oviedo）、克勞佛（Kutter Crawford）與豪克(Tanner Houck)等投手，短期內也沒有辦法立刻成為輪值援軍。

因此，即使桑多瓦狀態不佳，代理總教練崔西仍面臨相當尷尬的兩難。若太早將他換下場，就必須大量消耗牛棚；但如果為了保護後援投手而讓桑多瓦多撐1局，又可能讓比賽直接失控。

此役桑多瓦進入6局前只用了60球，因此崔西選擇繼續讓他留在場上，最終卻沒有收到理想效果。不過崔西賽後仍替自己的先發投手說話。

「我認為他今天投得非常好，只有2分自責分以及幾次保送。我認為他掌控球數的能力好很多，也沒有太多突然失去控球的情況。我認為他今天投了一場相當不錯的比賽。」

不過，紅襪目前還沒有到需要拉警報的程度。儘管已經吞下4連敗，但最近3場比賽合計僅僅輸掉4分，並沒有出現遭到對手徹底打爆的情況，近期進攻端的問題也還有機會隨著打者手感回溫改善。

然而，紅襪先發輪值的深度卻不是單靠等待就能解決，也讓球團在交易大限是否補進足夠投手戰力，開始成為另一個值得檢視的問題。在紅襪準備繼續競爭季後賽席次的情況下，桑多瓦未來幾周仍勢必扮演重要角色。一旦輪值再有人出現傷勢或疲勞，如何在「讓先發多吃局數」與「避免比賽提前失控」之間取得平衡，恐怕將成為崔西接下來比4連敗本身更加棘手的難題。