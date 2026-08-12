MiLB／林昱珉賞9上9下後單局狂失5分 費爾柴德同場3支2

響尾蛇隊3A與水手隊3A交手，上演台灣左投林昱珉對決「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的戲碼。響尾蛇林昱珉3.2局失5分，終場以7：8輸球，吞下本季第9敗。

林昱珉最近連2戰優質先發，本場首次對決費爾柴德，製造飛球出局，前3局投出9上9下。不過林昱珉第4局遭遇亂流，2出局二壘有人時被敲長打丟分，接著連2個保送堆成滿壘，再被費爾柴德敲安以及另一支二壘打狙擊，單局失掉5分。

總計林昱珉投65球，最快球速91.7英里（約147.5公里），3.2局被敲4安，有4次三振、2次保送，共失掉5分，防禦率上升至5.85。

費爾柴德全場3打數2安打，選到1保送，有1次盜壘，進帳2打點，打擊率0.283，OPS值0.944。