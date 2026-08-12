快訊

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

把總統官邸當辦公室？二線三星警官喝茫想硬闖 刑事局開鍘

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／林昱珉賞9上9下後單局狂失5分 費爾柴德同場3支2

聯合新聞網／ 綜合報導
林昱珉。 美聯社
林昱珉。 美聯社

響尾蛇隊3A與水手隊3A交手，上演台灣左投林昱珉對決「費仔」費爾柴德Stuart Fairchild）的戲碼。響尾蛇林昱珉3.2局失5分，終場以7：8輸球，吞下本季第9敗。

林昱珉最近連2戰優質先發，本場首次對決費爾柴德，製造飛球出局，前3局投出9上9下。不過林昱珉第4局遭遇亂流，2出局二壘有人時被敲長打丟分，接著連2個保送堆成滿壘，再被費爾柴德敲安以及另一支二壘打狙擊，單局失掉5分。

總計林昱珉投65球，最快球速91.7英里（約147.5公里），3.2局被敲4安，有4次三振、2次保送，共失掉5分，防禦率上升至5.85。

費爾柴德全場3打數2安打，選到1保送，有1次盜壘，進帳2打點，打擊率0.283，OPS值0.944。

林昱珉 費爾柴德 Stuart Fairchild

相關新聞

MLB／史奈爾復出6局10K無緣勝投 道奇牛棚又放火10局向皇家說再見

道奇隊33歲左投史奈爾（Blake Snell）傷癒復出，今天在主場對上皇家隊，繳出6局失1分的好投，飆出10次三振，但無緣勝投。道奇雖在7局下攻下超前分，但牛棚又放火，直到10局下由孟西（Max Muncy）敲出再見安打，以5：4打下二連勝。

MLB／大谷不再一枝獨秀！「日本20轟四重奏」締史上首次

大聯盟本季掀起一股「日本重砲潮」，而且規模可能寫下前所未見的歷史。隨著小熊強打鈴木誠也今日敲出本季第20轟，大谷翔平、村上宗隆、岡本和真與鈴木誠也4名日本打者，本季全數突破20轟大關，成為大聯盟史上首次同一球季有4名日本出生球員達成單季20轟。

MLB／紅襪「灰姑娘魔法」逐漸消失？4連敗全輸弱旅浮現隱憂

紅襪自6月24日開始上演宛如「灰姑娘」般的驚奇旅程，一度打出全大聯盟同期最佳戰績。然而進入8月後，過去幾乎所有事情都朝著紅襪有利方向發展的魔法，似乎開始逐漸消失。今日以3比5不敵藍鳥後，球隊不僅苦吞4連敗，過去4戰更全部敗給勝率不到5成的球隊。

MiLB／林昱珉賞9上9下後單局狂失5分 費爾柴德同場3支2

響尾蛇隊3A與水手隊3A交手，上演台灣左投林昱珉對決「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的戲碼。響尾蛇林昱珉3.2局失5分，終場以7：8輸球，吞下本季第9敗。

MLB／運動家重砲新人王恐提前報銷！總教練坦言傷情比預期更嚴重

運動家總教練柯塞（Mark Kotsay）在今日對戰光芒賽前，談到明星一壘手柯茲（Nick Kurtz）的右手拇指傷勢，然而傷情恐比預期更加嚴重，也讓這名去年美聯新人王很可能直接提前結束2026賽季。

MLB／近8年恐迎第6任總教練？天使45勝74敗逼出球團「全面改革」

本季戰績僅45勝74敗、排名全大聯盟墊底的天使，正在經歷近年最大規模的組織重整。從6月底開除總管米納西安（Perry Minasian）後、球隊從交易大限大量送走主力，到如今一次撤換3名投手部門教練，種種跡象都顯示，這支已經長期無緣季後賽的球隊，正試圖徹底改變過去的經營方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。