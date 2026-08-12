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MLB／大谷不再一枝獨秀！「日本20轟四重奏」締史上首次

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平、村上宗隆、岡本和真與鈴木誠本季全數突破20轟大關，成為大聯盟史上首見。 美聯社。
大谷翔平、村上宗隆、岡本和真與鈴木誠本季全數突破20轟大關，成為大聯盟史上首見。 美聯社。

大聯盟本季掀起一股「日本重砲潮」，而且規模可能寫下前所未見的歷史。隨著小熊強打鈴木誠也今日敲出本季第20轟，大谷翔平村上宗隆岡本和真鈴木誠也4名日本打者，本季全數突破20轟大關，成為大聯盟史上首次同一球季有4名日本出生球員達成單季20轟。

其中最令人驚豔的，莫過於今年才挑戰大聯盟的村上宗隆與岡本和真。根據《USA TODAY》統計，截至8月10日，效力白襪的村上已經轟出26發全壘打，追平日本出生球員史上單季第9高紀錄；藍鳥岡本則以24轟緊追在後，日媒《日刊體育》更用「日本人20轟四重奏誕生」來形容。

更誇張的是，兩人都已經超越大谷翔平2018年菜鳥球季所創下的22轟紀錄，也就是說，日本球員大聯盟新人單季全壘打紀錄，今年直接被兩名菜鳥同時改寫。

按照目前開轟速度推算，如果村上能夠出賽白襪剩餘全部45場比賽，他有機會將本季全壘打數推進至40轟。一旦達成，將成為日本出生球員史上單季第5高紀錄，而排在他前面的4個賽季全部由大谷包辦。

村上宗隆有機會將本季全壘打數推進至40轟，將成為日本出生球員史上單季第5高紀錄。 取自今日美國。
村上宗隆有機會將本季全壘打數推進至40轟，將成為日本出生球員史上單季第5高紀錄。 取自今日美國。

岡本則被預估能夠以33轟結束球季，大谷預估為36轟。換句話說，今年甚至可能第一次出現大谷、村上、岡本3名日本打者同一球季全部突破30轟的歷史性畫面。

過去日本打者想在大聯盟單季突破30轟並不容易。除了大谷之外，僅有「酷斯拉」松井秀喜曾在2004年效力洋基時敲出31轟；直到2025年，大谷與鈴木誠也才首度締造兩名日本球員同季至少30轟的紀錄。

鈴木誠也今日在小熊以8比6擊敗國民之戰，第8局面對37歲老將米克拉斯（Miles Mikolas），逮中一顆90英里滑球轟向中外野，敲出本季第20發全壘打，全場繳出雙安、2分打點。

這也是31歲的鈴木誠也旅美第5個賽季，並連續第4個賽季至少敲出20轟，成為旅美日本右打者第一人。本季至今出賽102場，累積20轟、68分打點，打擊三圍.271/.362/.479，OPS達.841。

MLB 日本 鈴木誠也 村上宗隆 岡本和真 鈴木 大谷翔平 白襪 大聯盟 小熊

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