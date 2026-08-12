MLB／李灝宇連7場未先發今整場坐板凳 老虎終止對戰守護者6連敗

老虎隊今天在主場對上守護者隊，碰上「台灣日」活動，賽前還有李灝宇學弟、新明國中青少棒隊球員們上場參與唱國歌環節，但陣中唯一的台灣球員李灝宇今天依舊沒先發，整場坐板凳，最終老虎隊以6：4擊敗守護者，近10戰拿8勝，且終止本季對戰守護者6連敗。

李灝宇前一次先發出賽已是8月3日，前一戰對上巨人隊，在延長賽10局上代打敲出致勝安打，今天依舊板凳出發，連7場未先發，且整場沒有亮相。

老虎今天2局下靠托克森（Spencer Torkelson）二壘打先馳得點，守護者則在3局上靠德勞特（Chase DeLauter）的陽春砲追平比數。

5局下老虎連續安打後，麥高尼格爾（Kevin McGonigle）二壘打送回2分要回領先，托瑞斯（Gleyber Torres）安打再添1分。7局下老虎靠對手失誤和麥高尼格爾的安打追加2分拉開差距，儘管守護者連3局追分，老虎仍守住勝利。

老虎今天在主場以6：4擊敗守護者，除了近10戰拿下8勝，也終止本季對戰守護者6連敗，取得對戰首勝。 法新社

老虎先發投手安德森（Drew Anderson）今天主投4局失1分，老虎隊合計動用6名投手完成比賽，靠著麥高尼格爾雙安3打點的貢獻，打下這重要一勝，老虎朝連3年闖季後賽再進一步。

這是老虎本季對戰守護者的首勝，也是自去年5月25日史庫柏（Tarik Skubal）完封守護者後，睽違超過1年又在主場擊敗守護者。守護者先發投手、「老虎剋星」畢比（Tanner Bibee）此戰失靈，投6.1局失6分（5分責失），吞本季對戰首敗，近2年來首次輸給老虎。