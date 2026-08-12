MLB／近8年恐迎第6任總教練？天使45勝74敗逼出球團「全面改革」
本季戰績僅45勝74敗、排名全大聯盟墊底的天使，正在經歷近年最大規模的組織重整。從6月底開除總管米納西安（Perry Minasian）後、球隊從交易大限大量送走主力，到如今一次撤換3名投手部門教練，種種跡象都顯示，這支已經長期無緣季後賽的球隊，正試圖徹底改變過去的經營方向。
天使本季確定將連續第11年勝率未達5成，同時正朝連續第12季無緣季後賽前進，兩項都是目前大聯盟最長的持續紀錄。按照目前勝率發展下去，球隊甚至可能迎來自1961年創隊以來首次單季百敗。
而球團今年最重要的轉折點，出現在6月底開除米納西安，改由過去長期掌管紅雀棒球事務的莫澤利亞克（John Mozeliak）暫時接掌球隊。
莫澤利亞克上任後，很快就在交易市場展現與過去不同的方向。天使在交易大限前正式成為賣家，包括歐戴爾（Jo Adell）、王牌右投索利安諾（Jose Soriano）、捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）、澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn）、席爾塞斯（Chase Silseth）、前明星終結者耶茨（Kirby Yates）及投手蘇特（Brent Suter）等隊友。
如今距離交易大限不久，莫澤利亞克又再次出手，一口氣開除投手教練麥達克斯（Mike Maddux）、助理投手教練史考特（Darryl Scott）與牛棚教練奇提（Dom Chiti）。
天使接下來將由原本擔任2A火箭城垃圾熊投手教練的勒維克（Tim Leveque）暫代投手教練，而沃茲（Michael Wuertz）則接任代理牛棚教練。
其中勒維克過去長達20年都待在紅雀體系，因此與莫澤利亞克相當熟悉。他2025年曾擔任紅雀球探部門的投球分析師，此前更長期投入小聯盟投手養成工作，本季才轉任天使2A投手教練。
「他是一個非常聰明的人，也非常了解現在棒球發展到什麼程度。我認為他會成為鈴木清非常好的資源。」莫澤利亞克談到勒維克時表示。
值得注意的是，勒維克上任後，已經成為天使近7年來第6位投手教練，再次凸顯球團近年的高度動盪。
代理牛棚教練沃茲則已經待在天使體系11年，過去曾擔任小聯盟助理投手協調員，也曾連續5季擔任2A投手教練。球員時期的他曾在小熊與運動家征戰大聯盟8季，生涯累積414.1局、防禦率3.71。
然而，天使接下來可能還有更大規模的人事變動。現任總教練鈴木清本季才首度接掌球隊，但他的合約同樣只有1年。如果天使休賽季決定另聘新任總教練，屆時接任者將成為球隊近8年來第6位總教練。
甚至連莫澤利亞克自己的未來都還沒有確定。他先前透露，自己尚未與老闆莫雷諾（Arte Moreno）以及球團高層正式討論是否會在本季結束後長期留任，目前天使僅承諾會在球季結束前確定未來棒球事務最高主管人選。
至於長期遭到球迷批評的莫雷諾，過去則已表明沒有出售球隊的打算，因此至少短期之內，天使仍將在現有的所有權架構下尋求改變。
從開除總管、交易大量主力，到現在開始重組教練團與球員養成體系，對已經陷入長期低潮的天使而言，2026年剩下的43場比賽，恐怕已經不只是如何結束這個失敗的球季，而是如何替下一階段的重建提前做好準備。
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