MLB／近8年恐迎第6任總教練？天使45勝74敗逼出球團「全面改革」

本季戰績僅45勝74敗、排名全大聯盟墊底的天使，正在經歷近年最大規模的組織重整。從6月底開除總管米納西安（Perry Minasian）後、球隊從交易大限大量送走主力，到如今一次撤換3名投手部門教練，種種跡象都顯示，這支已經長期無緣季後賽的球隊，正試圖徹底改變過去的經營方向。

天使本季確定將連續第11年勝率未達5成，同時正朝連續第12季無緣季後賽前進，兩項都是目前大聯盟最長的持續紀錄。按照目前勝率發展下去，球隊甚至可能迎來自1961年創隊以來首次單季百敗。

而球團今年最重要的轉折點，出現在6月底開除米納西安，改由過去長期掌管紅雀棒球事務的莫澤利亞克（John Mozeliak）暫時接掌球隊。

莫澤利亞克上任後，很快就在交易市場展現與過去不同的方向，包括王牌右投索利安諾。 路透。

莫澤利亞克上任後，很快就在交易市場展現與過去不同的方向。天使在交易大限前正式成為賣家，包括歐戴爾（Jo Adell）、王牌右投索利安諾（Jose Soriano）、捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）、澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn）、席爾塞斯（Chase Silseth）、前明星終結者耶茨（Kirby Yates）及投手蘇特（Brent Suter）等隊友。

如今距離交易大限不久，莫澤利亞克又再次出手，一口氣開除投手教練麥達克斯（Mike Maddux）、助理投手教練史考特（Darryl Scott）與牛棚教練奇提（Dom Chiti）。

天使接下來將由原本擔任2A火箭城垃圾熊投手教練的勒維克（Tim Leveque）暫代投手教練，而沃茲（Michael Wuertz）則接任代理牛棚教練。

其中勒維克過去長達20年都待在紅雀體系，因此與莫澤利亞克相當熟悉。他2025年曾擔任紅雀球探部門的投球分析師，此前更長期投入小聯盟投手養成工作，本季才轉任天使2A投手教練。

莫澤利亞克認為勒維克會成為鈴木清非常好的資源。 美聯社。

「他是一個非常聰明的人，也非常了解現在棒球發展到什麼程度。我認為他會成為鈴木清非常好的資源。」莫澤利亞克談到勒維克時表示。

值得注意的是，勒維克上任後，已經成為天使近7年來第6位投手教練，再次凸顯球團近年的高度動盪。

代理牛棚教練沃茲則已經待在天使體系11年，過去曾擔任小聯盟助理投手協調員，也曾連續5季擔任2A投手教練。球員時期的他曾在小熊與運動家征戰大聯盟8季，生涯累積414.1局、防禦率3.71。

然而，天使接下來可能還有更大規模的人事變動。現任總教練鈴木清本季才首度接掌球隊，但他的合約同樣只有1年。如果天使休賽季決定另聘新任總教練，屆時接任者將成為球隊近8年來第6位總教練。

莫澤利亞透露自己尚未與老闆莫雷諾以及球團高層正式討論是否會在本季結束後長期留任。 路透。

甚至連莫澤利亞克自己的未來都還沒有確定。他先前透露，自己尚未與老闆莫雷諾（Arte Moreno）以及球團高層正式討論是否會在本季結束後長期留任，目前天使僅承諾會在球季結束前確定未來棒球事務最高主管人選。

至於長期遭到球迷批評的莫雷諾，過去則已表明沒有出售球隊的打算，因此至少短期之內，天使仍將在現有的所有權架構下尋求改變。

從開除總管、交易大量主力，到現在開始重組教練團與球員養成體系，對已經陷入長期低潮的天使而言，2026年剩下的43場比賽，恐怕已經不只是如何結束這個失敗的球季，而是如何替下一階段的重建提前做好準備。