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MLB／6周前才保證不砍人！天使總管揭炒教練翻臉原因：有科技卻沒充分利用

聯合新聞網／ 綜合報導
天使今日一口氣開除3名教練，代理總管莫澤利亞克直言投手部門擁有科技與數據分析資源，卻沒有充分利用。 美聯社
天使今日一口氣開除3名教練，代理總管莫澤利亞克直言投手部門擁有科技與數據分析資源，卻沒有充分利用。 美聯社

天使今日一口氣開除冠軍投手教練麥達克斯（Mike Maddux）、助理投手教練史考特（Darryl Scott）以及牛棚教練奇提（Dom Chiti），不過真正引發討論的並不只有3名教練突然遭到解職，而是代理總管莫澤利亞克（John Mozeliak）直接點出球團長期存在的，直言投手部門擁有科技與數據分析資源，卻沒有充分利用。

談到為何選擇在球季剩下43場時突然開除3名教練，莫澤利亞克表示，並不是某一項單獨問題導致球團做出決定，但在與教練、球員及球團內部人員溝通後，他發現投手部門使用科技與數據的程度並不一致。

「我認為，我們開始對這方面的不一致感到某種程度的挫折，所以最後我們才開始思考：『我們是不是需要做出改變？』我確實認為我們擁有很多非常好的資源，而這些資源其實可以被更加充分地利用。」

莫澤利亞克強調，天使目前擁有的科技設備以及數據資訊並不遜於其他大聯盟球隊，研發部門也持續提供大量資料，真正的問題在於這些資訊是否有效轉化成球員發展的一部分。

「現在外面有非常多資源，而且基本上大聯盟每支球隊都在使用。所以我們必須確保天使也能跟上這方面的腳步，並且真正利用這些東西。」

「我知道我們樓上的研發團隊提供了很多非常有用的資訊，我認為這些都是我們可以更充分利用的。接下來，我們必須思考的是：『我們要怎麼把這裡打造成一個最先進的球員養成環境？』」

更重要的是，莫澤利亞克不希望球員為了得到更完整的訓練、數據以及生物力學分析，只能自行向球團以外的私人團隊尋求協助。

「你最不希望看到的，就是球員必須把這些事情外包出去。你希望這些東西能夠成為球團內部自己的模式，希望我們最終可以做到這一點。」

「我們還要打43場比賽。我把這視為一個機會，我認為這是我們能夠有所改變的時刻。接下來，我們會明確要求落實球團的流程，並且使用我們擁有的所有工具。」

天使先發左投德特莫斯直到明星賽後才開始使用TrackMan記錄自己的牛棚練投，藉此分析球路軌跡與變化。 路透
天使先發左投德特莫斯直到明星賽後才開始使用TrackMan記錄自己的牛棚練投，藉此分析球路軌跡與變化。 路透

天使先發左投德特莫斯（Reid Detmers）就是相當支持科技分析的球員之一。他直到明星賽後才開始使用TrackMan記錄自己的牛棚練投，藉此分析球路軌跡與變化，同時也會研究生物力學數據，希望進一步了解自己投球狀況良好時，身體各部位的位置與動作。

談到教練團遭到撤換，德特莫斯坦言球員都相當意外，但他也認同，如果球團已經擁有這些科技，就應該更加充分運用。

「既然我們已經擁有這些東西，那為什麼不好好利用，對吧？我不是說自己以前完全沒有使用，但確實有些時候，我並沒有真正去運用它。可是在我看來，這些東西只會讓你變得更好。」

更有趣的是，莫澤利亞克大約6周前接掌天使棒球事務時，才曾公開向鈴木清以及大部分教練團保證，本季不會急著進行人事異動。

「我今天早上和鈴木清以及大部分教練都見過面，我告訴他們，今年他們所有人的位置都沒有問題。」

他當時甚至進一步強調，「他們沒有任何需要擔心的事情……接下來他們都有工作，現在沒有理由立刻進行大規模改變。」

沒想到短短大約6周過去，情勢就出現巨大轉折，3名投手部門教練同一天遭到解職。

「我原本的目標，是直到球季結束前都不要進行任何人事異動。然而，在和教練討論、訪談球員，以及經過反思，包括對我自己的反思，重新檢視我們現在所處的位置後，我們決定是時候做出改變了。」

至於天使打擊部門，目前暫時不會出現相同的人事異動。儘管球隊團隊得分僅排名大聯盟第26，但莫澤利亞克認為，打擊教練團對球團提供科技資源的運用並沒有出現相同問題。

「在這項運動裡，打擊本來就很困難。當你去觀察那些成功的球隊時，他們通常都非常清楚自己在進攻端是什麼樣的球隊……但我們現在還沒有真正弄清楚自己應該呈現什麼樣子，我認為這就是我們接下來必須完成的其中一步。」

教練 天使 史考特 麥達克斯

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