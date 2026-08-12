MLB／天使投手群單季508保送、20次砸鍋！冠軍投教麥達克斯等3人慘遭提前開除

本季戰績僅45勝74敗、排名全大聯盟墊底的天使，確定將迎來連續第11個勝率未達5成的球季。今日球團也正式對教練團開刀，一口氣開除投手教練麥達克斯（Mike Maddux）、助理投手教練史考特（Darryl Scott）以及牛棚教練奇提（Dom Chiti），3人甚至都還沒做完整個加盟天使的第1個賽季，就提前遭到解職。

從數據來看，天使投手群本季確實問題不少。截至周一賽事結束，全隊防禦率4.51，在大聯盟排名倒數第7，更已經送出508次保送，是全大聯盟最多。更誇張的是，本季36次救援機會竟然已經砸鍋20次，救援成功率僅44.4%，團隊ERA+也僅並列大聯盟第24。

隨著球隊目前僅拿下45勝74敗，按照現階段勝率發展下去，天使甚至可能迎來自1961年創隊以來首次單季百敗。

代理總管莫澤利亞克（John Mozeliak）表示，這次人事異動是他與總教練鈴木清討論球隊現況與未來方向後共同做出的決定。

「我原本的目標，是直到球季結束前都不要進行任何人事異動。然而，在和教練討論、訪談球員，以及經過反思，包括對我自己的反思，重新檢視我們現在所處的位置後，我們決定是時候做出改變了。」

總教練鈴木清則對3名離隊教練表達感謝，「我很感謝他們所做的一切。他們工作非常努力，也做了充分準備。但說到底，我和莫澤利亞克都認為，考量接下來最後43場比賽以及球隊未來前進的方向，這是目前最好的方式。」

其中最受矚目的無疑是即將在美國時間8月27日滿65歲的麥達克斯。身為名人堂傳奇投手「控球之神」麥達克斯（Greg Maddux）的哥哥，他休賽季才與天使簽下1年合約，沒想到球季尚未結束就提前遭到解職。

麥達克斯球員時期曾在大聯盟征戰15年，轉任教練後更擁有長達24季的投手教練資歷，先後擔任釀酒人（2003年至2008年）、遊騎兵（2009年至2015年、2023年至2025年）、國民（2016年至2017年）以及紅雀（2018年至2022年）投手教練。

其中他在2023年隨遊騎兵奪下世界大賽冠軍，2025年遊騎兵投手群在他的帶領下，更繳出全大聯盟最低的團隊防禦率。

不過，在遭到球團開除後，麥達克斯本人並沒有公開抱怨天使。接受《USA TODAY Sports》記者簡訊訪問時，他反而對這段短暫的執教經歷抱持正面態度。

「我在安那罕度過了一段非常愉快的時光。我們的投手一直是球隊的強項，很高興看到一些進步……教練室裡是一群非常棒、很有個性的人。」

至於另外兩名遭到解職的教練同樣資歷豐富。現年67歲的奇提早在1982年就進入遊騎兵小聯盟體系，此後超過40年間陸續擔任教練、球探以及球團管理職；58歲的史考特則曾在洛磯體系工作將近20年，2020年至2021年擔任牛棚教練，2022年至2025年更直接擔任大聯盟投手教練。

值得注意的是，包括麥達克斯、奇提與史考特3人的合約原本都只到本季結束，如今隨著天使決定提前改革投手部門，3人也提前43場比賽結束本季工作。