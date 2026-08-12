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MLB／道奇史奈爾重返大聯盟 巴恩斯遭下放3A、崔能進60天傷兵名單
道奇隊2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）傷癒復出，今天先發戰皇家隊，道奇將30歲左投巴恩斯（Charlie Barnes）下放3A，明星後援右投崔能（Blake Treinen）轉進60天傷兵名單。
史奈爾本季只先發1場，5月動刀清出手肘游離體，進60天傷兵名單，總算在今天重返大聯盟投手丘。
為了清出球員名單空間，昨天才被拉上大聯盟的巴恩斯，今天就被下放回3A，巴恩斯這次大聯盟之旅沒有出賽，本季在道奇出賽4場，防禦率6.30，每局被上壘率1.84。
現年38歲的牛棚大將崔能本季出賽29場，防禦率3.52，每局被上壘率1.34，但6月手肘發炎後成為傷兵，如今被移往60天傷兵名單。
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