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MLB／9年前在底特律許下的夢想成真 李灝宇今與新明國中學弟相見歡
老虎隊今天在主場迎戰守護者隊，李灝宇賽前迎接一批熟悉的嘉賓來訪，母校新明國中教練團率領學弟們赴美參與LLB世界次青棒賽錦標賽，賽前現身老虎球場和李灝宇相見歡，老虎社群特別發出照片，紀錄這個特別的「圓夢」時刻。
新明國中由總教練黃湋志帶隊，今年先在國內取得LLB次青少棒台灣代表權，之後赴南韓打下亞太中東區代表權，前進美國密西根州泰勒參與世界賽，要力拚隊史第7冠、5連霸。
今天趁著休兵日，全隊前往車程約2小時外的老虎隊主場，與新明國中學長、目前效力於老虎隊的內野手李灝宇相見歡。
李灝宇就讀新明國中時期就是陣中的強打代表，他在2017年也曾隨新明國中赴美參與LLB賽事，並且造訪老虎主場觀賽，那是他生涯首次踏進大聯盟球場，並許下「有一天要在這裡打球」的心願。
如今他如願一圓「美」夢，站在大聯盟的舞台，迎接這些像他過去一樣懷抱夢想的學弟們。
老虎社群發出照片寫下，「在今天賽前，李灝宇和自己小時候打球時效力的台灣青少棒隊球員見面。」並提到：「10年前，李灝宇曾跟著這支球隊來到底特律，當時他就立下心願，總有一天要在底特律打球，繞了一圈後，今天是個夢想成真的時刻。」
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