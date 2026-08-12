MLB／不用躺到手術台！道奇拉辛不動刀盼本季回歸蹲捕

道奇25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）自8月2日後，因右手肘尺側副韌帶出現「輕微撕裂」便沒有再出賽，不過他的復健進度傳來好消息。根據道奇隨隊記者瓦塞（David Vassegh）透露，拉辛確定不會接受手術，休賽季也沒有動刀計畫，更樂觀看待自己本季重新戴上捕手面罩的可能性。

「拉辛表示，他現在不會接受手術，休賽季也沒有任何手術計畫。目前的計畫是強化尺側副韌帶（UCL）周圍的肌肉。拉辛對於本季能夠再次擔任捕手抱持樂觀態度，不過在開始循序漸進的傳球訓練之前，還無法確定。」

拉辛本人則進一步透露，經過檢查後，醫療團隊目前並不認為他的手肘存在需要立即處理的重大結構性問題，「我不用躺到手術台上，然後讓人把我的手臂切開。這是一件好事。這就是我們目前的情況。醫生現在並不擔心任何結構上的問題。」

這也是拉辛為何相信自己不需要接受手術的重要原因。對投手而言，投球手UCL只要出現一定程度的撕裂，往往可能面臨手術以及長達9至12個月的復健期；但野手對手臂投擲強度與球速的依賴程度不同，因此部分球員仍有機會帶傷出賽，或至少將手術延後。

此外，道奇也在交易大限針對捕手位置進行補強，找來羅特維特（Ben Rortvedt）與費杜西亞（Hunter Feduccia），增加捕手戰力與陣容深度。

對目前的道奇而言，拉辛如果能夠提早回歸無疑是一大利多，尤其主戰捕手史密斯（Will Smith）自6月開始，就因頸部椎間盤發炎被放進60天傷兵名單，使球隊捕手深度受到不小考驗。不過，史密斯近期的恢復狀況也有所進展，有望在不久後重新回到陣中。

先前甚至一度有消息指出，即使拉辛能夠在本季傷癒歸隊，可能也只能以板凳上的左打代打人選出發，偶爾也可能擔任指定打擊，無法再次蹲捕。不過從拉辛最新說法來看，他並沒有放棄本季重新擔任捕手的可能性，真正的關鍵將取決於接下來開始傳球訓練後，手肘能否順利承受負荷。

今年是拉辛在大聯盟第二個賽季，本季出賽74場，繳出.253/.335/.475的打擊三圍，與12支二壘安打。其中12轟、36分打點、打擊率，以及整體攻擊指數（OPS）0.810，都是生涯新高。

目前道奇近10場比賽吞下8敗，在國聯西區仍握有7.5場領先響尾蛇的優勢，對近期進攻表現起伏不定的道奇而言，拉辛若能盡快歸隊，無疑能替打線增加另一名具有長打能力的左打者。