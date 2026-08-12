聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇弗里曼和帕赫斯打序互換 羅伯茲解釋「西語老師」失去先發
道奇隊今天做出先發打線異動，左打弗里曼（Freddie Freeman）改打第二棒，右打帕赫斯（Andy Pages）被調往第三棒，「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）則被移出先發打線。
皇家隊本場派出右投瓦卡（Michael Wacha）先發，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說明調整棒次的考量：「面對右投時，我認為這樣的安排能帶來更多東西。這不單只是對戰數據問題，我們已經花很多時間思考，什麼樣的安排可能有效。至少現階段，我很喜歡面對右投時，把弗里曼放第2棒。」
「西語老師」赫南德茲本季面對左投OPS為0.812，對右投OPS僅0.673，羅伯茲直言：「他本季面對右投的成績，無論以他自己的標準，還是球隊的標準來看，都未達應有水準。」這場讓赫南德茲休息，羅伯茲表示，其中一個原因是想給替補外野手寇爾（Alex Call）先發機會。
羅伯茲提到未來遇到先發右投時，會偶爾讓赫南德茲休息，遇到左投會讓他先發，視比賽情況可能會換代打。羅伯茲也強調，對赫南德茲的信任沒有改變：「我對赫南德茲的信任沒任何變化，如果他能每天出賽並把握機會，球隊肯定會變得更強，這點我們很清楚。」
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。