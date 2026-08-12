MLB／道奇弗里曼和帕赫斯打序互換 羅伯茲解釋「西語老師」失去先發

道奇隊今天做出先發打線異動，左打弗里曼（Freddie Freeman）改打第二棒，右打帕赫斯（Andy Pages）被調往第三棒，「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）則被移出先發打線。

皇家隊本場派出右投瓦卡（Michael Wacha）先發，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說明調整棒次的考量：「面對右投時，我認為這樣的安排能帶來更多東西。這不單只是對戰數據問題，我們已經花很多時間思考，什麼樣的安排可能有效。至少現階段，我很喜歡面對右投時，把弗里曼放第2棒。」

「西語老師」赫南德茲本季面對左投OPS為0.812，對右投OPS僅0.673，羅伯茲直言：「他本季面對右投的成績，無論以他自己的標準，還是球隊的標準來看，都未達應有水準。」這場讓赫南德茲休息，羅伯茲表示，其中一個原因是想給替補外野手寇爾（Alex Call）先發機會。

羅伯茲提到未來遇到先發右投時，會偶爾讓赫南德茲休息，遇到左投會讓他先發，視比賽情況可能會換代打。羅伯茲也強調，對赫南德茲的信任沒有改變：「我對赫南德茲的信任沒任何變化，如果他能每天出賽並把握機會，球隊肯定會變得更強，這點我們很清楚。」