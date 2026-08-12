MLB／勇士球迷親自歸還 千賀滉大生涯首救援球失而復得

大都會隊日籍投手千賀滉大昨天代班終結者，拿下生涯首次救援成功，但那顆紀念球卻被隊友班吉（Carson Benge）丟上觀眾席，讓千賀放聲大笑。好消息是，這段影片中在社群上廣傳後，成功找到該球迷，千賀滉大今天也順利拿回這顆「首救援球」。

千賀滉大近期轉調牛棚，昨天面對勇士隊之戰，在9局下登板救援，替大都會以8：5守住勝利，千賀滉大進帳大聯盟生涯首次救援成功，但右外野手班吉接到最後一球後，轉身就把球送給球迷，讓留在投手丘示意要球的千賀滉大也大笑出來。

千賀滉大指出：「當這是第一次或是任何事，還在當球員的時候其實不會想太多，但過了幾年或是退休之後，我想那就會變得更有意義，所以我想要留下那顆球。」

根據大聯盟官網報導指出，撿到球的卡爾（River Karr）雖是勇士球迷，但接到那顆球還是很開心，而他昨天接到球後也沒多想，完全不知道接到會發生什麼事。

直到在回家的路上，卡爾和他的家人在社群上看到不少關於那顆球的影片，他的叔叔、大都會球迷米庫卡（Richard Mikulka）也在社群發文表示「知道那顆球在哪裡。」

隔天米庫卡就接到電話，詢問他和他的家人是否有意願再回到勇士球場和千賀滉大及班吉見面，卡爾的爸爸花了一早上換了新輪胎，接著全家開了超過一小時的車回到亞特蘭大，把那顆紀念球交到千賀滉大手中，換來合照和簽名。