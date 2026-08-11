MLB／「宇宙道奇」霸權遇亂流出現嚴重警訊 紐媒點出投打5大隱憂

洛杉磯道奇持續強調，球隊並不擔心目前這段季中低潮。不過，當一支尋求3連霸的王者勁旅在最近10場比賽輸掉8場、近25場只拿10勝15敗時，外界警報聲已經愈來愈刺耳。

這已經不只是單純一周狀況不好，也很難再用162場漫長球季中難免出現的小低潮來解釋。道奇身上的潛在致命缺陷正在浮現，這支力拚世界大賽3連霸的球隊，盔甲上的裂縫也變得更加清楚。

根據《紐約郵報》的分析報導，近期幾項數據已經充分說明，道奇目前的問題不只一個，而是可能真正威脅他們3連霸希望的全面性隱憂。

道奇仍在等待史密斯回歸。 路透社

第一個數字是「1」，也就是這段低潮期間，道奇真正缺少的固定先發野手人數。換句話說，道奇打線大致上仍維持健康，這也讓他們的攻擊低迷更令人警覺。從7月初開始至今，道奇在得分與OPS都排名大聯盟倒數10名，這不是單一連敗期間才出現的短暫問題，而是已經持續超過一個月的進攻困境。

史密斯（Will Smith）缺陣確實造成影響，但一條由大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）、塔克（Kyle Tucker）、貝茲（Mookie Betts）與多名明星級打者組成的打線，理論上不該陷入這麼長時間的低潮。

更令人擔憂的是，這已經是道奇今年第2次出現類似情況，4月底到5月初球隊也曾讓外界感到似曾相識。道奇打線終究會回穩，但這段時間也提醒所有人，這組豪華打線仍可能低迷數周甚至數月，而如果同樣情況發生在10月，將成為3連霸之路最大危機。

面對速球的攻擊下滑，也讓道奇整體進攻出現不小麻煩。 法新社

第二個關鍵數字是「.293」。這是道奇自7月初以來面對四縫線速球與伸卡球時的wOBA，排名大聯盟墊底。《The Athletic》記者薩里斯（Eno Sarris）上周率先點出，道奇本季愈來愈頻繁遭到對手投手用速球系球路攻擊，而他們的打線幾乎沒有拿出有效反制。

4月與5月期間，道奇是全大聯盟看到四縫線速球與伸卡球比例第2低的球隊，而且當時他們確實能痛擊這些球路，面對四縫線與伸卡球的打擊率高達.285、長打率.502，兩項數據都排名大聯盟第1。但此後對手不再頻繁用變化球試探，而是改以速球正面進攻。自7月初以來，沒有任何球隊比道奇看到更多四縫線速球與伸卡球。

問題是，道奇並沒有懲罰這樣的策略。這段期間他們面對這些球路的打擊率只有.231，排名大聯盟倒數第4；長打率.366，排名倒數第3；最刺眼的是整體攻擊評價指標wOBA僅.293，排名大聯盟最後。

個別球員中，孟西（Max Muncy）、艾德曼（Tommy Edman）與貝茲自7月初以來面對速球打擊率都不到2成，帕赫斯（Andy Pages）與弗里曼面對速球的長打率也不到.400。

綜合來看，道奇過去超過一個月已經成為大聯盟最不會打速球的球隊，而當對手發現這點後，也直接削弱了道奇原本最可怕的進攻優勢。

道奇打者在這段時間的保送次數明顯降低。 美聯社

第三個數字是「2.69」。這是自7月初以來，對手先發投手面對道奇時的每9局保送率。相比球季前3個月，對手先發面對道奇每9局保送率高達4.01，這是一個相當明顯的下滑。

這項數據重要的原因很直接，除了保送本來就是進攻正面結果，更代表道奇沒有做好過去最擅長的事。他們過往能透過纏鬥打席、拉高對手用球數，讓先發投手提前退場，迫使對方牛棚提早上班。

但現在，對方先發投手面對道奇能投得更久。道奇在6月以前讓對手先發平均每場只投4.95局，7月後卻提升到5.22局。這讓對手能把更好的後援投手留到比賽後段，並且在高張力時刻進行更理想的對位。只要道奇無法破解對手大量速球進攻，這種惡性循環恐怕還會持續。

傷癒回歸的狄亞茲仍得證明自己的關門價值。 路透社

第四個數字是「4.95」。這是道奇在先前24場比賽僅9勝15敗低潮期間，牛棚投手群繳出的防禦率，排名同期大聯盟倒數第5。當打線熄火時，投手群特別是牛棚更是難辭其咎。

這段時間再次提醒外界，目前這組道奇牛棚仍有不少漏洞，尤其終結者狄亞茲（Edwin Diaz）從傷兵名單歸隊後狀態不穩，更放大後段局數風險。理論上，等到10月季後賽，道奇牛棚會和現在不同，球隊預期將把部分多出來的先發投手轉往後援，也正因如此，管理層在交易截止日前沒有大幅補進後援投手。

但這項計畫如今看來也不是萬無一失。原本可能在季末轉任牛棚的希恩（Emmet Sheehan），上周因整季投球機制問題被下放小聯盟；另一名人選羅布勒斯基（Justin Wrobleski）則是陷入本季最糟糕的低潮期，而他原本曾打出明星賽等級表現。

道奇當然還有其他選項，包括近期回穩的佐佐木朗希，而深厚先發輪值也應該能在季後賽吃下不少局數。只是如果打線無法得分，道奇勢必會打更多接近比分的比賽，牛棚也會面臨更多高張力局面，而最近這套劇本對道奇來說幾乎都通往災難。

貝茲等多位主力打者近況都欠佳。 美聯社

第五個數字是「0」。道奇目前和亞特蘭大勇士之間戰績相同並無勝差，持續爭奪國聯前2種子與季後賽首輪輪空席次。從樂觀角度看，即使近況低迷，道奇仍只差一點就能搶回國聯前2種子，首輪輪空希望並未遠離。

但另一面來看，這也代表道奇已經不再能像一個月前那樣輕鬆收官。當時他們在國聯前2種子爭奪中還有6場領先優勢，理論上可以更早安排主力休息，做好負荷管理。但如今，他們沒有這種奢侈空間。

當然，季末打有意義的比賽未必全是壞事。過去2年，道奇都必須在國聯西區壓制教士，這樣的壓力也幫助他們在進入10月前拉高強度。不過，今年道奇擁有全聯盟年齡最大的打線，投手群也累積大量消耗與近期傷病。若能在季後賽前稍微放鬆，對這支球隊原本不見得是壞事。

道奇重金找來史庫柏，期盼能夠增添打系列賽的保險。 美聯社

現在，道奇已經失去這種餘裕。他們必須期望這套陣容能撐過接下來可能連續3個月都充滿壓力的關鍵賽程。對一支仍以世界大賽3連霸為唯一目標的球隊來說，眼前低潮也許還不到宣判危機的程度，但警訊已經足夠清楚。

如果打線面對速球失靈、牛棚持續不穩與國聯種子壓力沒有盡快解決，道奇的連霸之路恐怕將比外界原先想像更加艱難。