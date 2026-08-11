MLB／道奇女球迷連3年生日中50/50抽獎 網友估機率3.375兆分之1

對多數球迷來說，進場看球時購買球場50/50公益抽獎券，只是一種有趣又帶點期待感的傳統。走進球場、買幾張抽獎券，幻想幾局比賽自己也許會成為幸運得主，最後大多數人還是空手回家。不過，對一名洛杉磯道奇死忠女球迷來說，這項活動卻變成一段幾乎不可思議的棒球奇聞。

根據凱蒂・艾斯（Kaytee Ace）近日在Reddit分享，她已經連續3年在自己生日當天，也就是7月23日，贏得大聯盟球場50/50抽獎，而且每一次都發生在棒球比賽現場。這段離奇連續中獎之旅讓不少球迷忍不住開始計算機率，甚至有人形容這已經接近棒球鄉野傳說等級。

艾斯第一次中獎是在2024年，當時她37歲生日當天來到道奇球場看球，結果幸運抱回2萬5515美元（約新台幣82.4萬元）獎金。隔年她再次選在生日到球場慶祝，沒想到幸運之神又一次降臨，她再度中獎，帶走1萬940美元（約新台幣35.3萬元）。

如果連中2年已經像是奇蹟，那第3年的發展更讓人難以置信。今年7月23日，道奇剛好作客明尼蘇達，艾斯與丈夫布萊恩（Brian）人在底特律，兩人決定繼續嘗試生日看球傳統，於是買票進場觀看底特律老虎主場對堪薩斯市皇家之戰。結果她連續第3個生日，再度贏得球場50/50抽獎。

艾斯在Reddit上寫道：「我現在還是很震驚。連續3年在自己生日當天贏得MLB50/50抽獎，機率到底是多少？我跟我丈夫說，以後每年7月23日，我們都一定要去看一場棒球比賽。」

和許多只買1張或少量抽獎券的球迷不同，艾斯採取的是高風險、高回報策略。2024年與2025年在道奇相關抽獎活動中，她各花150美元購買300張抽獎券；今年在底特律，她則花100美元買下626張。

3年下來，她總共投入400美元（約新台幣1.3萬元），卻換回高達4萬4620美元（約新台幣144萬元）獎金，投資回報超過100倍。

洛杉磯道奇基金會的50/50公益抽獎相當受球迷歡迎，活動收入會用於支持洛杉磯地區青少年運動、教育、醫療照護、預防無家可歸與社會正義相關計畫，每場比賽則會把扣除成本後的一半淨收益頒給一名幸運得主。類似形式的50/50抽獎在多座大聯盟球場也十分常見，兼具公益與球迷互動效果。

Reddit網友也試圖計算艾斯連續3年同一天中獎的機率，其中有人估算大約是3.375兆分之1。這個數字是否完全精準或許並不是重點，因為單次中獎已經足以讓球迷難忘，連中2次幾乎像是不可能，而連續3年在生日當天中獎，已經足以成為棒球迷口耳相傳的神奇故事。

艾斯也透露，她明年夏天已經計畫前往聖路易，因為道奇將在2027年7月23日作客紅雀。她打算在布許球場繼續購買50/50抽獎券，挑戰連續第4年生日中獎。

如果這段不可思議的幸運還能延續，她恐怕將從球迷口中的「幸運兒」，正式升級成大聯盟球場抽獎史上最傳奇的人物。