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MLB／坐擁強大先發輪值 美媒看好費城人能扳倒「宇宙道奇」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
費城人擁有強大先發輪值，由左至右分別是盧札多、桑契斯、惠勒。 路透社
費城人擁有強大先發輪值，由左至右分別是盧札多、桑契斯、惠勒。 路透社

尋求三連霸的洛杉磯道奇仍是國聯最受矚目的豪門強權，但在近期陷入本季最大低潮後，外界開始討論哪支國聯球隊最有機會在季後賽中扳倒「藍色巨人」。

根據美國體育媒體分析，費城費城人被視為目前國聯最具條件終結道奇霸權的球隊，而他們的最大底氣，正是足以應付短系列賽的超強先發輪值。

費城人如果進入季後賽，可以在系列賽中推出惠勒（Zack Wheeler）、桑契斯（Cristopher Sanchez）與盧札多（Jesus Luzardo）3名先發投手。這樣的前3號輪值，讓費城在面對道奇時擁有足夠的前段先發戰力，也有本錢對抗道奇在交易截止日前補進史庫柏（Tarik Skubal）後更加強化的先發陣容。

道奇今天回主場，艱辛地以1分之差擊敗美聯戰績倒數第3的皇家，8月至今10場比賽苦吞8敗，國聯排名已經落居釀酒人和勇士之後，球隊眼前投打仍是呈現起伏狀態。對一支目標3連霸的球隊來說，打線、牛棚與輪值穩定度都受到更多檢視。

相較之下，費城人也在補強上做出動作，交易補進強打阿拉斯（Luis Arraez），試圖改善打線上壘率不夠穩定的問題。阿拉斯一直都以精準擊球能力聞名，能為費城打線帶來不同型態的攻擊方式，也讓球隊在追逐季後賽門票時，擁有更多進攻選項。

《FOX Sports》記者托薩爾（Deesha Thosar）與卡夫納（Rowan Kavner）在共同撰文中，將費城人列為國聯最有能力擊敗道奇的球隊。托薩爾指出：「費城的先發輪值前3號擁有惠勒、桑契斯與盧札多，是相當可怕的組合。」

費城人補進強打阿拉斯，盼提升火力。 路透社
費城人補進強打阿拉斯，盼提升火力。 路透社

卡夫納也提到，芝加哥小熊近期才橫掃道奇，同樣值得列入討論，但如果只能選出一支國聯最有機會扳倒道奇的球隊，他仍傾向費城。他表示：「如果我必須選一隊，我想我會根據去年10月看到的情況，偏向費城。」

這樣的看法也與2025年國聯分區系列賽有關。道奇當時雖以3勝1敗淘汰費城人，但卡夫納認為，那個系列賽實際差距比最終戰績看起來更接近。換句話說，費城人已經證明自己有能力在季後賽給道奇製造麻煩，只是還欠缺臨門一腳。

當然，費城人若想再次挑戰道奇，首先仍必須確保自己能順利拿下季後賽席次，畢竟他們在國聯東區已經落後龍頭勇士多達7.5場勝差，目前仍處於國聯外卡老三的位置，面臨教士追趕壓力，而包含前面的響尾蛇在內，這3隊之間可說是競爭相當激烈。

如果費城人可以脫穎而出，一旦進入短期系列賽，頂級先發投手往往能大幅改變戰局。惠勒、桑契斯與盧薩多的存在，讓費城人在面對任何國聯強敵時都有一戰之力，也讓道奇追逐世界大賽3連霸的道路不再看起來那麼平坦。

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