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MLB／迪亞茲今天沒砸鍋 道奇連打美中爐主皇家都只能險勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊終結者迪亞茲連兩場救援砸鍋，今天終於守住了！ 美聯社
道奇隊終結者迪亞茲連兩場救援砸鍋，今天終於守住了！ 美聯社

道奇隊終結者迪亞茲（Edwin Díaz）連兩場救援砸鍋，今天終於守住了！此役演出三上三下、不開劇場，道奇以6：5力克美聯中區墊底的皇家隊。先發投手史庫柏（Tarik Skubal）投5局失3分，無關勝敗，還未取得轉戰道奇後的第一勝。

史庫柏身披道奇球衣的初登板在5日客場面對小熊隊先發6局失2分吞敗，今天回家迎戰皇家，首度在道奇以主隊選手身分出賽，以95球投5局被敲4安打、失3分，送出6次三振。

史庫柏一局上因洛夫丁（Nick Loftin）、卡利安諾（Jac Caglianone）安打串連掉分，第三局再被卡利安諾狙擊兩分砲，道奇一度處於0：3落後。

道奇三局下費杜西亞（Hunter Feduccia）、大谷翔平兩支二壘打先開張分數，弗里曼（Freddie Freeman）安打送回大谷，追近到只落後1分，第六局孟西（Max Muncy）滿壘敲出二壘打清壘，幫助道奇逆轉為5：3。

道奇好不容易領先，再度上演8月熟悉的劇本，崔爾（Jack Dreyer）第七局遭伊斯貝爾（Kyle Isbel）敲出兩分砲追平。

大谷翔平敲3安猛打賞。 路透
大谷翔平敲3安猛打賞。 路透

道奇七局下由大谷翔平的安打開啟攻勢，盜上二壘，弗里曼隨後敲單場第3安送回超前分；九局上6：5領先交到迪亞茲手中，連抓3個出局數，收下本季第6次救援成功。

道奇 MLB 皇家

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