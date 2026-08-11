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MLB／千賀滉大奪生涯首救援點 因隊友「一舉動」笑死

聯合新聞網／ 綜合報導
千賀滉大笑翻。圖／擷取自影片畫面
千賀滉大笑翻。圖／擷取自影片畫面

大都會隊33歲日本投手千賀滉大近期轉戰牛棚，大都會原終結者威廉斯（Devin Williams）進入傷兵名單，讓他今天代班終結者，幫助大都會以8：5贏球，奪下生涯首次救援成功，賽後卻發生意外插曲，讓千賀和隊友都笑翻。

千賀滉大本季出賽16場，有8場先發，0勝8敗，防禦率8.12，每局被上壘率1.70。不過他連3場比賽從牛棚出發投1局，都沒有失分，今天更是收下生涯首個救援點。

比賽結束時，接到最後一球的菜鳥班吉（Carson Benge）準備將球丟上看台送球迷，千賀一看到立刻高舉雙手示意「將球留下」，捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）也比手勢，要班吉別把球丟出去。

不過班吉完全沒注意到隊友提醒，直接把球送進觀眾席，直到其他隊友告訴他後，他才發現自己闖禍，當場抱頭露出尷尬又懊惱的表情。千賀也拍手放聲大笑。

千賀滉大賽後被問到，有沒有拿回那顆球，他笑說，「我想班吉大概是在告訴我，剛剛應該直接把最後一位打者三振掉。」

談到擔任終結者，千賀滉大表示，「我想不變的是，不管球隊把我安排在什麼位置、面對什麼情況，我都會繼續盡全力做好自己的工作。」

大都會 千賀滉大

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