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MLB／超混亂！計分板搞烏龍中斷15分鐘 藍鳥教頭曝失分因「跑太快」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
藍鳥對紅襪之戰因羅傑斯中心計分板誤顯出局數而亂成一團，裁判暫停15分鐘確認規則後，最終判定紅襪該局1分有效。 法新社
藍鳥對紅襪之戰因羅傑斯中心計分板誤顯出局數而亂成一團，裁判暫停15分鐘確認規則後，最終判定紅襪該局1分有效。 法新社

藍鳥今天以2：1擊敗紅襪隊，藍鳥主場羅傑斯中心計分板搞烏龍，第七局究竟是一出局或兩出局？紅襪得分算不算？花了15分鐘才釐清，藍鳥教頭史奈德（John Schneider）、紅襪教頭崔西（Chad Tracy）都坦言，兩隊感覺都沒搞清楚狀況。

紅襪第七局席格勒（Anthony Seigler）、王康納（Connor Wong）敲安上壘，索賈德（Nick Sogard）打向一壘方向的強勁低平飛球，先落地後才進入一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）手套，傳二壘抓到出局數，就在此時記分板卻顯示為兩出局，現場媒體收到的資訊也是雙殺，但實際上為一出局、一三壘有人。

拉菲拉（Ceddanne Rafaela）隨後擊出中外野飛球遭到接殺，記分板是在此時才悄悄改回一出局，而兩位跑者都以為是兩出局提前離壘，中外野手貝特曼（Brett Bateman）接殺後先傳回二壘，二壘手史密斯（Josh Smith）傳一壘，抓到已離開一壘的索賈德，形成雙殺。

裁判越想越不對勁主動聚集討論。 法新社
裁判越想越不對勁主動聚集討論。 法新社

就在紅襪野手上場守備，後援投手墨朗（Jovani Morán）也站上投手丘熱身，裁判在此時越想越不對，先是聚集討論、找上雙方教頭，隨後由裁判組長古奇歐內（Chris Guccione）向現場觀眾表示，在一壘形成第三個出局數之前，三壘跑者已先回到本壘，而兩位跑者都沒有觸壘後再起跑，因此需與紐約中心連線確認規則。經過大約15分鐘暫停後，裁判宣布紅襪得分算。

根據棒球規則，守方可針對自己最有利的情況提出促請裁決，若將球回傳三壘，針對三壘跑者提前離壘促請裁決，紅襪這一分將不算，但藍鳥當時已經走下球場，喪失申訴權。

藍鳥教頭史奈德（John Schneider）對此透露，大聯盟告訴他，在裁判判決這一分不算之前，所有藍鳥選手就已經離開場上，史奈德對此表達無法認同，「我都不知道小葛雷諾在一壘接到球後跑下場有快到那種程度。」

罕見狀況打出全場一頭霧水，崔西說：「這真的是很奇怪的狀況，但今晚就是碰到了。」他也承認自家選手應該更注意場上狀況，而非被計分板誤導，紅襪拿到這一分有點賺到。

史奈德說：「如果接下來100年內又發生一樣狀況，且是發生在我們身上，我們一定會記得要抓下三壘那個出局數。」而42歲老將薛則（Max Scherzer）當時說得頭頭是道，史奈德對此幽默回應：「他以前有看過這種play，他已經42歲了，所以他什麼場面都見過。」

藍鳥 MLB 小葛雷諾

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