MLB／OPS跌破聯盟平均 道奇貝茲沮喪：第一次遇這種狀況

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）去年成績就大幅退步，沒想到今年表現更差，打擊表現已跌破聯盟平均水準，他受訪時坦言對此感到非常挫折。

貝茲上賽季OPS+105創生涯12年來新低，連3年銀棒獎紀錄中斷。今年貝茲再退化，今天賽前，貝茲本季累積342打席，只有13轟、36打點，打擊率0.229，OPS+85。

道奇近期嘗試調降棒次，幫助他找回手感，但貝茲坦言自己仍找不到問題癥結點，「這是我第一次遇到這種狀況，真的不知道該怎麼走出來。

道奇近期戰績不好，貝茲表示，「球季很漫長，現在是一段低潮，我只知道自己必須做得更好，我沒辦法替其他人說話，但我遲早得幫上球隊，真的拖太久。這很讓人沮喪，但大家心理狀態其實都還不錯，這只是球季中必須經歷的一段時間。」

根據Baseball Savant的進階數據，貝茲今年追打率、揮空率與三振率其實都維持聯盟頂尖水準，預期打擊率、預期長打率及平均擊球初速都比去年進步，強勁擊球率與甜蜜點擊球比例也有提升，但沒有反映在數據上。