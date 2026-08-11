快訊

父親節隔天過世！資深廣播人楚雲病逝 家人悲痛發文：我們空中再見

韓國媽媽霸凌台灣人被炎上！惡霸身分遭起底 疑韓星金在中姊姊

北車商場大改造來了！新光三越首揭10億元藍圖 旅客最有感的是這些

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／OPS跌破聯盟平均 道奇貝茲沮喪：第一次遇這種狀況

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）。 美聯社
道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）。 美聯社

道奇隊球星貝茲Mookie Betts）去年成績就大幅退步，沒想到今年表現更差，打擊表現已跌破聯盟平均水準，他受訪時坦言對此感到非常挫折。

貝茲上賽季OPS+105創生涯12年來新低，連3年銀棒獎紀錄中斷。今年貝茲再退化，今天賽前，貝茲本季累積342打席，只有13轟、36打點，打擊率0.229，OPS+85。

道奇近期嘗試調降棒次，幫助他找回手感，但貝茲坦言自己仍找不到問題癥結點，「這是我第一次遇到這種狀況，真的不知道該怎麼走出來。

道奇近期戰績不好，貝茲表示，「球季很漫長，現在是一段低潮，我只知道自己必須做得更好，我沒辦法替其他人說話，但我遲早得幫上球隊，真的拖太久。這很讓人沮喪，但大家心理狀態其實都還不錯，這只是球季中必須經歷的一段時間。」

根據Baseball Savant的進階數據，貝茲今年追打率、揮空率與三振率其實都維持聯盟頂尖水準，預期打擊率、預期長打率及平均擊球初速都比去年進步，強勁擊球率與甜蜜點擊球比例也有提升，但沒有反映在數據上。

道奇 貝茲 Mookie Betts

相關新聞

MLB／道奇掉到外卡賽承認應該要急了 道奇教頭：飛機上都在想

道奇隊8月後打9場只贏1場，近況低迷，儘管仍在國聯西區領先響尾蛇隊7.5場勝差，但聯盟排名已退居第三，總教練羅伯茲（Dave Roberts）認清：「我們現在就是外卡球隊」，直言球隊必須盡快振作。

MLB／OPS跌破聯盟平均 道奇貝茲沮喪：第一次遇這種狀況

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）去年成績就大幅退步，沒想到今年表現更差，打擊表現已跌破聯盟平均水準，他受訪時坦言對此感到非常挫折。

MLB／超混亂！計分板搞烏龍中斷15分鐘 藍鳥教頭曝失分因「跑太快」

藍鳥今天以2：1擊敗紅襪隊，藍鳥主場羅傑斯中心計分板搞烏龍，第七局究竟是一出局或兩出局？紅襪得分算不算？花了15分鐘才釐清，藍鳥教頭史奈德（John Schneider）、紅襪教頭崔西（Chad Tracy）都坦言，兩隊感覺都沒搞清楚狀況。

MLB／千賀滉大奪生涯首救援點 因隊友「一舉動」笑死

大都會隊33歲日本投手千賀滉大近期轉戰牛棚，大都會原終結者威廉斯（Devin Williams）進入傷兵名單，讓他今天代班終結者，幫助大都會以8：5贏球，奪下生涯首次救援成功，賽後卻發生意外插曲，讓千賀和隊友都笑翻。

MLB／道奇將交易來的火球男拉上大聯盟 30歲右投遭DFA

道奇隊今天做出球員異動，季中交易來的26歲火球男哈爾沃森（Seth Halvorsen）及30歲左投巴恩斯（Charlie Barnes）被拉上大聯盟。28歲右投赫特（Kyle Hurt） 被下放3A，30歲右投赫南德茲（Jonathan Hernandez）則再度遭指定讓渡（DFA）。

MLB／2019年美聯打擊王33歲退役 安德森：棒球讓我痛苦、讓我焦慮

2019年美聯打擊王安德森（Tim Anderson），年僅33歲決定退役，他說棒球帶給自己很多美好回憶，但也帶來很多痛苦，「光是講到棒球，就讓我焦慮，就連現在都在冒汗。」接下來想過不一樣的人生，他說：「早上醒來陪在孩子身邊，過屬於自己的人生，這比在棒球場去取悅別人重要得多。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。