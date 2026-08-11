MLB／道奇將交易來的火球男拉上大聯盟 30歲右投遭DFA

2019年美聯打擊王安德森（Tim Anderson），年僅33歲決定退役，他說棒球帶給自己很多美好回憶，但也帶來很多痛苦，「光是講到棒球，就讓我焦慮，就連現在都在冒汗。」接下來想過不一樣的人生，他說：「早上醒來陪在孩子身邊，過屬於自己的人生，這比在棒球場去取悅別人重要得多。」

2026-08-11 09:46