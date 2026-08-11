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MLB／道奇將交易來的火球男拉上大聯盟 30歲右投遭DFA
道奇隊今天做出球員異動，季中交易來的26歲火球男哈爾沃森（Seth Halvorsen）及30歲左投巴恩斯（Charlie Barnes）被拉上大聯盟。28歲右投赫特（Kyle Hurt） 被下放3A，30歲右投赫南德茲（Jonathan Hernandez）則再度遭指定讓渡（DFA）。
道奇今年交易大限前與從洛磯隊換來哈爾沃森。他7月初因右肩發炎進15天傷兵名單，最近在道奇3A投6場復健賽，6.1局0失分。如今哈爾沃森有望重返大聯盟投手丘，迎來道奇生涯初登板。
哈爾沃森本季出賽21場，累積19局投球，送出17次三振、15次保送，防禦率4.74，每局被上壘率為1.95，本季最快球速101.9英里。
巴恩斯本季在小熊隊和道奇共出賽5場，主投13局有6次三振、7次保送，防禦率6.92，每局背上壘率1.84。
為了清出球員名單空間，道奇將28歲右投赫特下放3A，他38.1局送出46次三振，防禦率4.46，每局被上壘率1.38。30歲右投赫南德茲則再度遭指定讓渡（DFA），他本季出賽15場，22.1局送出18次三振，防禦率6.45，每局被上壘率1.43。
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