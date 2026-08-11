MLB／道奇掉到外卡賽承認應該要急了 道奇教頭：飛機上都在想

道奇隊8月後打9場只贏1場，近況低迷，儘管仍在國聯西區領先響尾蛇隊7.5場勝差，但聯盟排名已退居第三，總教練羅伯茲（Dave Roberts）認清：「我們現在就是外卡球隊」，直言球隊必須盡快振作。

道奇目前戰績70勝48敗、勝率0.593，在這波近9場1勝8敗低潮衝擊之下，在國聯已經落於釀酒人隊（74勝44敗）、勇士隊（71勝47敗）之後，如果依此排名，釀酒人、勇士將直通分區系列賽，道奇需多打一輪打外卡系列賽。

談到球隊近期的低迷，羅伯茲說：「我昨天在飛機上也一直在想這件事，我們現在就是外卡球隊，我們必須趕快振作，拿出迫切感去比賽，『我們會沒事的』、『我們很好』這樣的想法是不夠的，過去一個月的表現，已經證明了這件事。」

羅伯茲承認，道奇現在已經沒有餘裕提前去想季後賽的事，「現在只能專注在現在，今天要贏、明天也要贏。」