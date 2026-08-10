MLB／E-Rod改變配球徹底壓制大谷 官網：季後賽首位先發就是他

響尾蛇隊左投「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）對付道奇隊有一套，今天先發7局失兩分，飆出9次三振，領軍4：2獲勝，隊史近8年單季對戰道奇占上風，響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）說：「他正處於極佳狀態，這絕非偶然。」

響尾蛇對道奇近7戰搶下6勝，本季交手13場7勝6敗，從2019年球季至今首次單季對戰占優勢，今天1局下轟出致勝兩分砲的馬提（Ketel Marte）說：「我們對決道奇隊總能有出色表現，每次碰到他們都很艱難，但我喜歡那種腎上腺素飆升的感覺。」

響尾蛇這次在主場對道奇2勝1敗，充滿季後賽氣氛的3連戰，一共湧進13萬6160人次，成為本季人氣最旺的系列賽；E-Rod今天用115球完成7局任務，只被揮出5支安打，寫下個人近7年單場投球數最多紀錄，在43775名觀眾面前奪下本季第11勝。

響尾蛇目前在國聯外卡排名和費城人隊並列第2，官網指出，儘管離季後賽開打還有1個半月之久，如果現在需要確定首輪首位先發投手，幾乎肯定就是E-Rod。

攤開E-Rod近3季對決道奇紀錄，前年和去年3場先發拿下1勝1敗，合計失11分（9分自責），今年對戰4場奪下兩勝，防禦率只有1.88；官網特別提到，在E-Rod之前，單季3次對決道奇，唯一防禦率低於2的投手是2024年教士隊達比修有（3場先發投出1勝、防禦率1.72）。

大谷翔平今天4次打擊全被E-Rod封鎖，吞下兩次三振，本季打擊率降到2成92；官網指出，E-Rod在3月29日首次對決道奇時，面對大谷3次打席只投1顆變速球，今天調整策略一共投了6顆，全部115球89球使用了速球和變速球。

他說：「變速球效果很好，讓對手多次揮空，四縫線速球也起到很大的輔助作用。」

羅夫洛表示，這正是棒球的魅力所在，投手需要不斷變換配球策略，觀察局勢並做出反應，商討新的戰術計畫，還要根據對手強項和當下狀態進行調整。