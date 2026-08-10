MiLB／捕手轉職火球男 洋基農場新星本季初登板狂飆百公里速球

從捕手轉戰投手的洋基農場新星葛梅茲（Antonio Gomez）本季初登板就技驚四座，將捕手強肩轉換為火球特質，四縫線速球均速達99.9英里（約160.8公里），更有5球飆破百英里，用實力證明這個選擇沒有錯。

來自委內瑞拉的葛梅茲2018年以國際球員身分加入洋基農場體系，2022年更被評為新秀榜第19名。不過他作為捕手在2A的35場比賽中，僅繳出1成40打擊率和2成25上壘率的不及格成績，最終在去年6月放下護具轉職投手。

去年11月葛梅茲與洋基續約成功，但本季從60天傷兵名單起步，直到在1A對陣費城人的這場比賽才迎來本季初登板。而他也不負眾望，第7局上場後面對前兩名打者僅用6球就送出老K，第三名打者費拉拉（Matthew Ferrara）則是纏鬥7球後被敲出安打。

最終葛梅茲繳出1局2K無失分好投，用球數15球中有11顆好球，並且他的招牌四縫線速球均速達到強勁的99.9英里，卡特球均速也上看88.6英里（約142.6公里），更飆出5次破百英里的四縫線速球，展現火球男特質。