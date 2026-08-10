聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／捕手轉職火球男 洋基農場新星本季初登板狂飆百公里速球

聯合新聞網／ 綜合報導
從捕手轉戰投手的洋基農場新星葛梅茲，本季初登板就技驚四座，四縫線速球均速達99.9英里，更有5球飆破百英里。 截自推特
從捕手轉戰投手的洋基農場新星葛梅茲，本季初登板就技驚四座，四縫線速球均速達99.9英里，更有5球飆破百英里。 截自推特

從捕手轉戰投手的洋基農場新星葛梅茲（Antonio Gomez）本季初登板就技驚四座，將捕手強肩轉換為火球特質，四縫線速球均速達99.9英里（約160.8公里），更有5球飆破百英里，用實力證明這個選擇沒有錯。

來自委內瑞拉的葛梅茲2018年以國際球員身分加入洋基農場體系，2022年更被評為新秀榜第19名。不過他作為捕手在2A的35場比賽中，僅繳出1成40打擊率和2成25上壘率的不及格成績，最終在去年6月放下護具轉職投手。

去年11月葛梅茲與洋基續約成功，但本季從60天傷兵名單起步，直到在1A對陣費城人的這場比賽才迎來本季初登板。而他也不負眾望，第7局上場後面對前兩名打者僅用6球就送出老K，第三名打者費拉拉（Matthew Ferrara）則是纏鬥7球後被敲出安打。

最終葛梅茲繳出1局2K無失分好投，用球數15球中有11顆好球，並且他的招牌四縫線速球均速達到強勁的99.9英里，卡特球均速也上看88.6英里（約142.6公里），更飆出5次破百英里的四縫線速球，展現火球男特質。

MLB 洋基

相關新聞

MLB／官網慶幸不再對決響尾蛇 道奇未獲分區冠軍就是歷史性崩盤

道奇隊陷入本季最大低潮，今天在客場以2：4不敵響尾蛇隊，吞下最近9場比賽第8敗；官網直言，道奇帶著系列賽失利離開亞利桑納州，如果要說「有什麼值得慶幸之處」，或許就是例行賽不會再碰到響尾蛇。

MLB／李灝宇勝打幫老虎升至外卡第4 台將3人球隊都有機會進季後賽

李灝宇今天10局上代打，揮出關鍵安打攻下致勝分，幫助老虎隊以3：1擊敗巨人隊，在美聯中區排名升至第2、外卡躍居第4，全力爭取連續3年季後賽門票；鄧愷威所屬的太空人隊、鄭宗哲效力的紅襪隊，目前分別是分區龍頭和外卡第2，闖進季後賽的機會更大。

MLB／休息室大到會迷路！豪門道奇設備太頂 塞揚巨投嚇到「竟有專屬飛機」

洛杉磯道奇之所以被許多球員視為最嚮往加盟的球隊之一，並非沒有原因。交易截止日前轉戰道奇的兩屆塞揚獎巨投史庫柏（Tarik Skubal），近日就被球團壓倒性的硬體與後勤規格震撼，從球員專屬飛機到重新裝修後的豪華休息室，都讓這名過去長期待在底特律老虎的左投大開眼界。

MLB／米蕭洛斯基129.1局飆200K史上第2快 釀酒人教頭為他著迷

釀酒人隊年輕強投米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）再投出驚人數據，今天面對雙城隊先發6局送出9次三振，成為大聯盟本季第一位達陣200K，而他只用129.1局為史上第二快，僅次於2023年勇士隊史特萊德（Spencer Strider）的123.1局。

MLB／不只超前安打 老虎教頭讚李灝宇連衝2壘包也是致勝關鍵

老虎隊今天打到延長10局以3：1力克巨人隊，台灣好手李灝宇代打敲出超前安，為球隊貢獻關鍵安打，就連跑壘也獲得教頭辛區（A.J. Hinch）稱讚。

MLB／連17戰未開轟乾旱期告終 史瓦柏雙響砲重返國聯全壘打王

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天終於開轟了，而且對藍鳥隊之戰轟出雙響砲，兩隊拚到延長12局，費城人靠希爾（Derek Hill） 再見安打以7：6獲勝，逃過主場3連戰遭橫掃的命運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。