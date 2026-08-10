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MLB／大谷翔平MVP寶座不穩？ 美媒點出「二刀流」回歸成關鍵變數

聯合新聞網／ 綜合外電報導
美國媒體提到，大谷翔平能否再次拿下MVP，可能取決於他是否能在例行賽內恢復投球。 美聯社
美國媒體提到，大谷翔平能否再次拿下MVP，可能取決於他是否能在例行賽內恢復投球。 美聯社

洛杉磯道奇球星大谷翔平本季持續繳出國聯頂尖的打擊成績，但美國媒體認為，若他想爭取生涯第5座MVP，關鍵不能只靠「翔平」的打擊表現，而是「投手大谷」能否在例行賽結束前重新歸隊。

根據美國媒體《The Sporting News》引用《USA Today》資深記者奈登蓋爾（Bob Nightengale）的分析，大谷翔平能否再次拿下MVP，可能取決於他是否能在例行賽內恢復投球。

報導指出，大谷目前仍繳出優異打擊數據，但隨著小熊中外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）在攻、守、跑全方位表現強勢追上，國聯MVP競爭已成為球季尾聲最大看點之一。

大谷翔平目前維持打擊率2成94，累積121支安打、26轟、71打點，OPS.945，仍是聯盟頂級打者身手。不過，MVP競爭並非毫無懸念，阿姆斯壯本季打擊率2成87，同樣敲出26轟、71打點，另有30次盜壘，並且以用出色的中外野守備累積極高整體價值。

奈登蓋爾分析，國聯MVP歸屬可能會受到大谷翔平是否重返投手丘影響。他表示，如果大谷能在7月3日後重新以投手身分登板，將很有機會拿下第5座MVP；但若他以指定打擊身分完成整季，以阿姆斯壯維持目前表現，小熊就可能迎來自2016年布萊恩（Kris Bryant）之後的首位MVP。

從數據來看，兩人競爭相當激烈。大谷翔平在OPS.945與OPS+160等進階打擊指標上佔優，打擊破壞力仍是聯盟最高等級；更重要的是，他本季作為投手也曾有壓倒性表現，14場登板繳出8勝2敗、防禦率1.79、95次三振，WHIP0.946。若將投手WAR2.9與打者WAR3.4合計，大谷目前bWAR為6.3。

相較之下，阿姆斯壯的整體bWAR達到7.4，暫時領先大谷翔平。美媒指出，關鍵就在於防守價值。阿姆斯壯本季被視為大聯盟最佳防守中外野手之一，當大谷主要以指定打擊身分出賽時，阿姆斯壯不只在進攻端貢獻火力，也能每天透過守備持續累積價值。

《The Sporting News》分析，如果大谷翔平無法在例行賽內重返投手丘，而兩人的進攻成績維持目前接近狀態，阿姆斯壯在MVP競爭中可能會更具優勢。畢竟他同時提供長打、速度與頂級中外野守備，整體貢獻更容易在WAR數據中反映出來。

不過，報導也強調，只要大谷翔平能重新投球，展現出接近先前的頂級投球內容，MVP天秤很可能再次倒向他。原因在於大谷一旦恢復二刀流身分，他所提供的價值將遠超過一般指定打擊，即使阿姆斯壯本季攻守俱佳，也很難與同時具備頂尖打者與頂尖投手能力的大谷相比。

隨著例行賽進入尾聲，大谷翔平與阿姆斯壯的MVP之爭預料將持續升溫。對大谷而言，打擊端穩定輸出仍是基本盤，但真正可能決定獎項歸屬的，或許是他能否再次站上投手丘，讓外界重新看見完整二刀流的不可取代性。

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