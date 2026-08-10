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MLB／李灝宇勝打幫老虎升至外卡第4 台將3人球隊都有機會進季後賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
李灝宇(右)。 法新社
李灝宇(右)。 法新社

李灝宇今天10局上代打，揮出關鍵安打攻下致勝分，幫助老虎隊以3：1擊敗巨人隊，在美聯中區排名升至第2、外卡躍居第4，全力爭取連續3年季後賽門票；鄧愷威所屬的太空人隊、鄭宗哲效力的紅襪隊，目前分別是分區龍頭和外卡第2，闖進季後賽的機會更大。

老虎這趟美西之旅連贏3個系列賽，對運動家、水手、巨人進行3連戰，帶著7勝2敗回到底特律，本季戰績58勝60敗雖未達5成，但同區的雙城、守護者隊今天都輸球，因此分區排名升至第2，落後白襪隊3.5場勝差。

老虎總教練辛區（AJ Hinch）說：「西岸客場之旅總是很艱難，既有時差問題，又要連續多日征戰，但我們連贏3個系列賽，這正是近年心態真正成熟的體現。」

美聯目前共有9隊勝率未達5成，老虎在外卡暫居第4，落後前一名遊騎兵隊只有1場勝差（前3席保障名額），明天休兵喘息，後天起在主場對守護者、白襪進行3連戰，季後賽之爭愈來愈激烈；辛區表示，只要能夠不斷贏得系列賽，就有機會朝著積極的方向邁進。

老虎內野手托克森（Spencer Torkelson）也說：「接下來幾場比賽非常重要，對手實力也很強，但我對球隊目前狀態感到非常滿意，一定要保持這種氣勢繼續前進。」老虎前年、去年都以外卡晉級季後賽，全在分區系列賽出局。

台灣球員本季3人登上大聯盟，李灝宇出賽75場，打擊率2成67、全壘打6支、打點28分，累積52支安打離張育成保持的台將單季紀錄只差2安。

鄧愷威、鄭宗哲目前都在3A，等待重返前線；鄧愷威本季在大聯盟出賽25場（10場先發），投出5勝6敗3中繼、防禦率4.35，鄭宗哲出賽14場，打擊率2成56、打點5分，生涯首轟還未出爐。

太空人去年中斷連續8年闖進季後賽紀錄，目前60勝59敗在同區領先遊騎兵半場勝差；紅襪去年重返季後賽，但在外卡系列賽出局，本季64勝53敗在分區排名第3，全力爭取外卡晉級。

老虎 MLB 鄭宗哲

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