MiLB／費爾柴德3A敲安1打點1盜 潘文輝2A中繼奪勝投

美國職棒西雅圖水手隊台美混血好手「費仔」費爾柴德今天在小聯盟3A先發出賽，單場1安1打點跑出1次盜壘成功；費城人隊投手潘文輝2A中繼登板，投1局無失分，拿下個人本季第2勝。

費爾柴德（Stuart Fairchild）昨天確定與水手隊重簽小聯盟合約，連兩天都在小聯盟3A出賽，今天與運動家隊比賽，擔任水手隊先發第7棒、守中外野；3局上吞下三振，4局上敲出中外野方向平飛球出局，兩隊前5局打完水手隊3比4落後。

6局上水手隊1人出局後阿洛尤（Michael Arroyo）敲追平比數陽春砲，2人出局後靠著接連2支安打超前比分，費爾柴德補上右外野方向安打，替球隊多添1分保險分、接著跑出個人本季第3盜，水手隊9局上再追加2分砲，終場以8比5搶勝。

費爾柴德8局上打席敲出中外野方向平飛球出局，今天總計4打數敲出1支安打，貢獻1分打點，還有1次盜壘成功，連兩場出賽敲安，賽後打擊率2成60。

費城人隊2A今天與舊金山巨人隊2A交手，兩隊8局上打完5比5平手，費城人隊8局下派出台灣23歲投手潘文輝接替登板。

潘文輝雖被前兩名打者敲出安打，但及時回穩，先讓打者敲出右外野方向飛球出局，接著讓打者敲出投手方向滾地球，野手選擇抓到試圖跑回本壘的跑者，接著再讓打者敲出左外野方向飛球出局、穩守不失分。

費城人隊9局上比內拉斯（Alex Binelas）率先敲出三壘打，靠著暴投跑回致勝分，終場費城人隊以6比5搶勝。

潘文輝總計用15球投1局，被敲出2支安打，沒有四死球保送，無失分，拿下個人本季2A第2勝，賽後防禦率3.86。