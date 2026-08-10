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MLB／休息室大到會迷路！豪門道奇設備太頂 塞揚巨投嚇到「竟有專屬飛機」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
道奇壓倒性的硬體與後勤規格，讓塞揚巨投史庫柏大為震撼。 法新社
道奇壓倒性的硬體與後勤規格，讓塞揚巨投史庫柏大為震撼。 法新社

洛杉磯道奇之所以被許多球員視為最嚮往加盟的球隊之一，並非沒有原因。交易截止日前轉戰道奇的兩屆塞揚獎巨投史庫柏（Tarik Skubal），近日就被球團壓倒性的硬體與後勤規格震撼，從球員專屬飛機到重新裝修後的豪華休息室，都讓這名過去長期待在底特律老虎的左投大開眼界。

根據報導，史庫柏光是知道道奇擁有球員專屬飛機，就已經留下深刻印象，但真正讓他感到不可思議的，是道奇球場休息室的規模。他形容自己甚至在裡面迷路，「我不敢相信休息室可以這麼大。我本來要去找熱水按摩池，結果走著走著，竟然就到了打擊籠。」

道奇向來不吝於投入資金補強球員陣容，對於提升球員福利與後勤設施也同樣積極。最具差異化的一點，就是球團不只使用專機，而是有專門給球員搭乘的飛機。多數球隊的包機通常由球員、教練團與球團人員共同搭乘，但道奇目前擁有只供球員使用的專屬飛機。

自2024年季後賽開始，道奇啟用2架專機，讓球員能在更寬敞的機艙空間中減少長途移動疲勞。弗里曼（Freddie Freeman）就曾表示，球員們在專機上有更多時間相處，也能幫助球隊維持團結感，「球員之間可以在飛機上花更多時間相處，讓我們作為一支球隊保持凝聚。」

自2024年季後賽開始，道奇啟用2架專機，讓球員能在更寬敞的機艙空間中減少長途移動疲勞。圖截自X
自2024年季後賽開始，道奇啟用2架專機，讓球員能在更寬敞的機艙空間中減少長途移動疲勞。圖截自X

道奇主場道奇球場的休息室，同樣被認為是大聯盟頂級等級。球團在去年球季前投入1億美元（約新台幣30億元）全面改造，休息室比原本空間增加30%，置物區也擴大40%，同時新增打擊籠，讓訓練空間更加完整。

強打孟西（Max Muncy）就對改造後的環境讚不絕口，「感覺就像重新創造出新的空間，一切都變得更大，真的很驚人。」

史庫柏過去9年都在老虎體系，這是他生涯首次轉隊，因此對道奇不同層級的球團基礎建設特別有感。這也說明道奇為何能成為球員嚮往加盟、甚至不想離開的球隊；從場上競爭力到場下支援系統，球團都試圖打造出最吸引球員的環境。

史庫柏的道奇初登板是在5日面對芝加哥小熊，他主投6局，被敲4支安打，包括1發全壘打，另有2次保送、6次三振，失2分，內容其實不差，但因打線支援不足，最終吞下敗投。接下來他預計在11日面對堪薩斯皇家，迎來轉隊後首次道奇球場主場登板。

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