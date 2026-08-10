MLB／勇士歐森第34轟逮中100英里速球 金河成跑回致勝分終結洋基

洋基隊今天在紐約主場對勇士隊進行3連戰最後一戰，雙方形成投手戰，各只有4支安打，勇士在延長10局上，哈里斯（Michael Harris II）關鍵安打送回代跑的金河成，攻下致勝分，終場以2：1險勝，逃過3連戰被清盤的命運。

洋基先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler）投7局，只被揮出3支安打，飆出11次三振，唯一失分是7局上100英里速球被歐森（Matt Olson）逮中，轟成中右外野方向陽春砲；這是歐森本季第34轟，和洛磯隊古德曼（Hunter Goodman）在國聯並列第2，落後費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）1轟。

斯萊特勒優質表現未獲打線支援，退場時甚至是敗投候選人，洋基開路先鋒葛里沙姆（Trent Grisham）8局下轟出陽春砲，本季第13轟追成1：1平手，斯萊特勒無關勝敗，本季戰績10勝6敗、防禦率2.21。

勇士先發投手霍姆斯（Grant Holmes）投6局，也被揮出3支安打，讓洋基一路掛零，挑戰本季第8勝同樣無關勝敗。

洋基本季第20次單場僅得1分、第17次4支安打以下，延長賽表現更慘，戰績只有2勝9敗，目前在美聯東區仍居第2，落後最近6連勝的光芒隊5.5場勝差；美聯外卡部分，洋基穩居龍頭，接著是紅襪、遊騎兵隊，暫時在季後賽安全名單內，旅美好手李灝宇效力的老虎隊，只落後遊騎兵1場勝差，有機會翻盤。