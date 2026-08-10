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MLB／連17戰未開轟乾旱期告終 史瓦柏雙響砲重返國聯全壘打王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
史瓦柏本季第35轟終於出爐。 美聯社
史瓦柏本季第35轟終於出爐。 美聯社

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天終於開轟了，而且對藍鳥隊之戰轟出雙響砲，兩隊拚到延長12局，費城人靠希爾（Derek Hill） 再見安打以7：6獲勝，逃過主場3連戰遭橫掃的命運。

今天比賽開打前，史瓦柏連續17場比賽未出現全壘打，追平效力費城人最長紀錄，也生涯第3長；他在3局下從藍鳥先發投手畢柏（Shane Bieber）的手中轟出3分砲，結束全壘打乾旱期，5局下再次對決又轟出陽春砲，本季35轟重新登上國聯全壘打榜首。

洛磯隊古德曼（Hunter Goodman）、勇士隊歐森（Matt Olson） 今天分別對紅雀、洋基隊之戰出現第34轟，史瓦柏3打數2安打、攻下4分打點，另有3次保送，締造雙響砲紀錄後獨居國聯全壘打王。

費城人打完前7局5：2領先，藍鳥8局上攻下3分逼出延長賽，12局上雖攻下1分超前，但費城人12局下先靠史托特（Bryson Stott）安打追平比數，再靠希爾再見一擊保住勝利，本季戰績63勝56敗，國聯外卡排名和響尾蛇隊並列第2。

費城人靠希爾再見安打，逃過主場3連戰遭橫掃的命運。 路透社
費城人靠希爾再見安打，逃過主場3連戰遭橫掃的命運。 路透社

費城人全力爭取季後賽門票，史瓦柏說：「關鍵在於竭盡全力贏得比賽，今天就是很好的例子，對吧？對手在整個系列賽給我們製造很大麻煩，但全隊能夠堅持到底，找到贏球之道並完成任務，這才是最重要的事。」

MLB 藍鳥 希爾

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