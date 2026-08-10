MLB／把握機會代打上演致勝一擊 李灝宇：專注自己能控制的事

MLB老虎隊台灣好手李灝宇今天在延長賽代打建功，敲出關鍵超前安打，助球隊以3比1擊敗巨人隊。李灝宇接受中央社訪問時表示，目前持續在積極進攻與選球紀律上尋求最佳平衡點，「專注做好自己能控制的事情」。

李灝宇今天對戰巨人，連續第6場板凳出發，10局上代打，面對巨人左投亨特吉斯（Sam Hentges），第1顆球93.7英里四縫線速球被判好球，隨後連選2顆壞球，第4球95.1英里速球，李灝宇抓準機會出棒，可惜揮成界外，但接著再展現耐心，選掉95.6英里速球，將球數逼至滿球數。

關鍵第6球，亨特吉斯再以95.5英里四縫線速球進攻，李灝宇掌握機會，將球擊向右外野形成平飛安打，送回二壘上的葛林（Riley Greene），幫助老虎取得關鍵超前分。這也是李灝宇繼美國時間8月2日後再度敲出安打。

李灝宇受訪時表示，上到大聯盟後面對直球時出棒較為積極，容易提早揮棒，目前持續在積極進攻與選球紀律上尋求最佳平衡點。

近期隨著老虎主力陣容回歸，李灝宇逐漸轉為以替補身分出賽；李灝宇說，每個系列戰前，都會先掌握對方左投特性，「專注做好自己能控制的事情」。

老虎客場對巨人，舊金山灣區不少台僑特地到場支持，李灝宇完成守備練習後，也一一為場邊球迷簽名。

談到家人和球迷，李灝宇表示，台灣與美國有時差，很感謝台灣球迷早起看他比賽，「很感動、也感到很溫暖」，他也感謝每次到場支持他的球迷。

李灝宇今天關鍵一擊再度讓老虎球迷沸騰。老虎也在官方社群平台X用雙關語推文，「這就是灝宇，隨時做好準備了」（THAT'S HAO-YU STAY READY）。

李灝宇說：「我會盡我最大的努力去表現好自己，不會愧對這份工作和球迷。」

談到與隊友相處，李灝宇笑說，大家人都很好，幾名隊友平時會一起打電動、互噴垃圾話，感情也因此更加融洽。