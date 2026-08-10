快訊

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／把握機會代打上演致勝一擊 李灝宇：專注自己能控制的事

中央社／ 舊金山9日專電
李灝宇延長賽代打建功。 路透社
李灝宇延長賽代打建功。 路透社

MLB老虎隊台灣好手李灝宇今天在延長賽代打建功，敲出關鍵超前安打，助球隊以3比1擊敗巨人隊。李灝宇接受中央社訪問時表示，目前持續在積極進攻與選球紀律上尋求最佳平衡點，「專注做好自己能控制的事情」。

李灝宇今天對戰巨人，連續第6場板凳出發，10局上代打，面對巨人左投亨特吉斯（Sam Hentges），第1顆球93.7英里四縫線速球被判好球，隨後連選2顆壞球，第4球95.1英里速球，李灝宇抓準機會出棒，可惜揮成界外，但接著再展現耐心，選掉95.6英里速球，將球數逼至滿球數。

關鍵第6球，亨特吉斯再以95.5英里四縫線速球進攻，李灝宇掌握機會，將球擊向右外野形成平飛安打，送回二壘上的葛林（Riley Greene），幫助老虎取得關鍵超前分。這也是李灝宇繼美國時間8月2日後再度敲出安打。

李灝宇受訪時表示，上到大聯盟後面對直球時出棒較為積極，容易提早揮棒，目前持續在積極進攻與選球紀律上尋求最佳平衡點。

近期隨著老虎主力陣容回歸，李灝宇逐漸轉為以替補身分出賽；李灝宇說，每個系列戰前，都會先掌握對方左投特性，「專注做好自己能控制的事情」。

老虎客場對巨人，舊金山灣區不少台僑特地到場支持，李灝宇完成守備練習後，也一一為場邊球迷簽名。

談到家人和球迷，李灝宇表示，台灣與美國有時差，很感謝台灣球迷早起看他比賽，「很感動、也感到很溫暖」，他也感謝每次到場支持他的球迷。

李灝宇今天關鍵一擊再度讓老虎球迷沸騰。老虎也在官方社群平台X用雙關語推文，「這就是灝宇，隨時做好準備了」（THAT'S HAO-YU STAY READY）。

李灝宇說：「我會盡我最大的努力去表現好自己，不會愧對這份工作和球迷。」

談到與隊友相處，李灝宇笑說，大家人都很好，幾名隊友平時會一起打電動、互噴垃圾話，感情也因此更加融洽。

專注 老虎 巨人

延伸閱讀

MLB／代打建功！李灝宇10局上敲致勝安 老虎3比1擊敗巨人

MLB／李灝宇10局代打敲安送回超前分 老虎官方：這就是隨時做好準備！

MLB／李灝宇連4戰未先發代打選保送 老虎11安不敵巨人單場5安

MLB／不只超前安打 老虎教頭讚李灝宇連衝2壘包也是致勝關鍵

相關新聞

MLB／官網慶幸不再對決響尾蛇 道奇未獲分區冠軍就是歷史性崩盤

道奇隊陷入本季最大低潮，今天在客場以2：4不敵響尾蛇隊，吞下最近9場比賽第8敗；官網直言，道奇帶著系列賽失利離開亞利桑納州，如果要說「有什麼值得慶幸之處」，或許就是例行賽不會再碰到響尾蛇。

MLB／不只超前安打 老虎教頭讚李灝宇連衝2壘包也是致勝關鍵

老虎隊今天打到延長10局以3：1力克巨人隊，台灣好手李灝宇代打敲出超前安，為球隊貢獻關鍵安打，就連跑壘也獲得教頭辛區（A.J. Hinch）稱讚。

MLB／休息室大到會迷路！豪門道奇設備太頂 塞揚巨投嚇到「竟有專屬飛機」

洛杉磯道奇之所以被許多球員視為最嚮往加盟的球隊之一，並非沒有原因。交易截止日前轉戰道奇的兩屆塞揚獎巨投史庫柏（Tarik Skubal），近日就被球團壓倒性的硬體與後勤規格震撼，從球員專屬飛機到重新裝修後的豪華休息室，都讓這名過去長期待在底特律老虎的左投大開眼界。

MLB／米蕭洛斯基129.1局飆200K史上第2快 釀酒人教頭為他著迷

釀酒人隊年輕強投米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）再投出驚人數據，今天面對雙城隊先發6局送出9次三振，成為大聯盟本季第一位達陣200K，而他只用129.1局為史上第二快，僅次於2023年勇士隊史特萊德（Spencer Strider）的123.1局。

MLB／李灝宇10局代打敲安送回超前分 老虎官方：這就是隨時做好準備！

台灣好手李灝宇連6場未先發，今天把握延長10局的代打機會，以安打送回超前分，幫助老虎隊終場以3：1擊敗巨人隊；李灝宇累積52支安打，距離張育成保持的台將單季最多54安紀錄，再靠近一步。

MLB／連17戰未開轟乾旱期告終 史瓦柏雙響砲重返國聯全壘打王

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天終於開轟了，而且對藍鳥隊之戰轟出雙響砲，兩隊拚到延長12局，費城人靠希爾（Derek Hill） 再見安打以7：6獲勝，逃過主場3連戰遭橫掃的命運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。