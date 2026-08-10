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MLB／查普曼失守讓紅襪又輸了 威爾森連111戰未失誤史上最強

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
查普曼苦吞本季第4敗。 法新社
查普曼苦吞本季第4敗。 法新社

運動家隊面對近況火熱的紅襪隊，今天9局上靠孟西（Max Muncy）關鍵二壘打攻下超前分，又以4：3獲勝，對戰2連勝贏得系列賽，威爾森（Jacob Wilson）連續111場比賽未失誤，更創大聯盟游擊手最佳紀錄。

運動家作客波士頓，昨天在3連戰第2戰以7：3獲勝，不但終止9連敗，也讓紅襪中斷9連勝，今天打完前7局2：3落後，8局上麥尼爾（Jeff McNeil）揮出生涯第1000支安打，再靠海姆（Jonah Heim）二壘打護送追平比數。

紅襪「守護神」查普曼（Aroldis Chapman）9局上登板，連續解決兩名打者後，被揮出兩支安打失1分，孟西致命一擊讓他吞下本季第4敗。

威爾森4打數1安打、吞下1K，在芬威球場爆滿36817名觀眾面前，完成沒有太多人注意的成就；這位24歲好手從去年7月9日對勇士隊之戰起，跨季連續111場比賽未出現失誤，超越2002年金鶯隊游擊手波迪克（Mike Bordick）的110場，刷新大聯盟紀錄。

孟西上演關鍵一擊。 法新社
孟西上演關鍵一擊。 法新社

運動家隊上次贏得系列賽已是6月13至15日在拉斯維加斯，對洛磯隊3連戰2勝1敗，今天終於再嘗系列賽勝出的滋味，威爾森說：「對我來說，這是特別的一天，重點是我們面對強敵贏下久違的系列賽，全隊必須保持這種氣勢。」

威爾森不僅防守範圍廣，而且總能以精準傳球，運動家一壘手懷特（Tommy White）形容他的穩定性無懈可擊，「數據不會說謊，大家往往只關注威爾森的接球，其實他的傳球精準度才是關鍵。」

查普曼 紅襪 威爾

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