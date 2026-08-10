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MLB／不只超前安打 老虎教頭讚李灝宇連衝2壘包也是致勝關鍵
老虎隊今天打到延長10局以3：1力克巨人隊，台灣好手李灝宇代打敲出超前安，為球隊貢獻關鍵安打，就連跑壘也獲得教頭辛區（A.J. Hinch）稱讚。
李灝宇前一次先發已是8月3日，整周以來都從板凳出發，今天兩隊打完9局處於1：1平手，進入延長賽突破僵局，老虎10局上首位打者就啟用李灝宇代打，面對左投杭吉斯（Sam Hentges），將95.5哩內角直球打向右外野落地，送回二壘跑者。
李灝宇上壘後，先靠托克森（Spencer Torkelson）的安打從一壘衝上三壘，再趁著克拉克（Max Clark）擊出游擊方向滾地球跑回分數，老虎以3：1進入10局下守成。
辛區賽後指出，李灝宇利用托克森的安打從一壘站上三壘的跑壘，也是此役的致勝關鍵，讓老虎可以靠內野的出局數就拿到保險分。
老虎拿下這一勝後，在這波客場9連戰以7勝2敗作收，成果頗豐，麥金斯崔（Zach McKinstry）自信喊話：「我們現在所打出的比賽、所繳出的打席以及投球內容，我認為我們可以和任何球隊一較高下。」
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