聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／米蕭洛斯基129.1局飆200K史上第2快 釀酒人教頭為他著迷
釀酒人隊年輕強投米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）再投出驚人數據，今天面對雙城隊先發6局送出9次三振，成為大聯盟本季第一位達陣200K，而他只用129.1局為史上第二快，僅次於2023年勇士隊史特萊德（Spencer Strider）的123.1局。
釀酒人今天打到延長10局以4：3擊敗雙城，米蕭洛斯基無關勝敗，以94球完成6局投球，被敲4安打、失3分，第五局遭李（Brooks Lee）敲陽春砲，第六局再被克萊門斯（Kody Clemens）掃出兩分砲，在3：3平手局面退場。
米蕭洛斯基賽前累積本季195K，此役第三局K掉洛登（Alan Roden），達到200K里程碑，成為釀酒人隊史第九位締造單季200K的選手，也將2021年柏恩斯（Corbin Burnes）145.2局保有的隊史最速紀錄擠落，放眼大聯盟史上也只比一人慢。
「很酷，也感到很光榮。」米蕭洛斯基說來卻很淡然，「我想或許在生涯晚期，或是當我不打了的時候，才能真正意識到自己辦到了什麼吧！但不是現在。」
釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）大讚：「他是個迷人的年輕投手，看他應對比賽的方式，更讓我堅信他是個怎樣的孩子。」
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。