MLB／米蕭洛斯基129.1局飆200K史上第2快 釀酒人教頭為他著迷

釀酒人隊年輕強投米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）再投出驚人數據，今天面對雙城隊先發6局送出9次三振，成為大聯盟本季第一位達陣200K，而他只用129.1局為史上第二快，僅次於2023年勇士隊史特萊德（Spencer Strider）的123.1局。

釀酒人今天打到延長10局以4：3擊敗雙城，米蕭洛斯基無關勝敗，以94球完成6局投球，被敲4安打、失3分，第五局遭李（Brooks Lee）敲陽春砲，第六局再被克萊門斯（Kody Clemens）掃出兩分砲，在3：3平手局面退場。

米蕭洛斯基賽前累積本季195K，此役第三局K掉洛登（Alan Roden），達到200K里程碑，成為釀酒人隊史第九位締造單季200K的選手，也將2021年柏恩斯（Corbin Burnes）145.2局保有的隊史最速紀錄擠落，放眼大聯盟史上也只比一人慢。

「很酷，也感到很光榮。」米蕭洛斯基說來卻很淡然，「我想或許在生涯晚期，或是當我不打了的時候，才能真正意識到自己辦到了什麼吧！但不是現在。」

釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）大讚：「他是個迷人的年輕投手，看他應對比賽的方式，更讓我堅信他是個怎樣的孩子。」