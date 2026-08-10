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MLB／大谷翔平4支0、吞2K 道奇又輸響尾蛇創本季最慘紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。美聯社
大谷翔平。美聯社

響尾蛇隊左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）今天先發7局失兩分，隊友在前兩局就攻下4分奠定勝基，終場以4：2擊敗道奇隊，在主場以2勝1敗贏得系列賽，本季13次交手結束，也以7勝6敗占優勢。

羅德里奎茲用115球完成7局任務，被揮出5支安打、出現兩次保送，投出9次保送，本季戰績升至11勝4敗、防禦率2.70。

響尾蛇打線面對道奇先發左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski），首局就靠馬提（Ketel Marte）兩分砲取得領先，這是他本季第20轟，連續4季達到這個數字，成為致勝一擊。

響尾蛇2局下再靠兩支安打、道奇失誤攻下兩分，拉大到4：0領先；羅布勒斯基控球不穩，只投3.1局被揮出6支安打、出現3次保送，吞敗後掉到11勝4敗、防禦率3.44。

道奇近況陷入低潮，昨天在3連戰第2戰以2：1獲勝，終止本季最長7連敗，今天又一路處於劣勢輸球，最近對紅襪、小熊、響尾蛇3連戰只有1勝8敗，本季首次連續輸掉3個系列賽。

兩隊今天都是6支安打，道奇3局上靠帕赫斯（Andy Pages）二壘打攻下第1分，6局上用靠塔克（ Kyle Tucker）三壘打追回1分，還是無法挽回戰局，開路先鋒大谷翔平4次打數掛零、被三振兩次，全隊一共吞下11K。

道奇目前戰績70勝48敗，仍在國聯西區穩居龍頭，響尾蛇63勝56敗居次，落後7.5場勝差；道奇明天回到洛杉磯主場對決皇家隊，推出史庫柏（Tarik Skubal）登板先發，將是轉隊後首次在道奇球場亮相。

道奇 響尾蛇 大谷翔平

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