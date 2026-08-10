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MLB／被判投手犯規過了一晚還在氣 勇士左投塞爾賽前就遭驅逐出場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
勇士隊左投塞爾（Chris Sale）(右)。 美聯社
勇士隊左投塞爾（Chris Sale）(右)。 美聯社

勇士隊左投塞爾（Chris Sale）昨天為了投手犯規判決與裁判爭論，事過一晚，顯然還沒消氣，今天賽前在場邊看到正要走上場的裁判，忍不住再度開口，這回遭到驅逐出場，罕見在未出賽的日子被趕出場。

塞爾昨天面對洋基先發，插曲發生於第五局被該役擔任主審的梅澤爾（Dan Merzel）抓投手犯規，當時對此不滿爭論，總教練維斯（Walt Weiss）上前擋在兩人之前，塞爾在爭執之後續留場上，最終完成6局失3分。

今天比賽還沒開打，裁判團隊正要走到場上，經過三壘側休息區前，塞爾似乎一見到梅澤爾就想起前晚怒氣，開始朝裁判大吼，梅澤爾先將他驅逐出場，裁判組長貝里諾（Dan Bellino）也上前與他交談。

由於事件發生於比賽開打前，選手正忙著準備，很多人完全沒注意到發生什麼事，外野手哈里斯二世（Michael Harris II）就說，自己當時在球棒架旁邊，正要拿起頭盔，只看到裁判比出驅逐出場的手勢，「我當時很困惑，後來看到是塞爾，想起昨天發生的事，才把線索連結起來。」

維斯透露，「塞爾因為昨天的事所以跟裁判說了一些話，大家把該說的話說完，這件事就該過去了。」

勇士 洋基 Chris Sale

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