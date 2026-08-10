MLB／李灝宇10局代打敲安送回超前分 老虎官方：這就是隨時做好準備！

台灣好手李灝宇連6場未先發，今天把握延長10局的代打機會，以安打送回超前分，幫助老虎隊終場以3：1擊敗巨人隊；李灝宇累積52支安打，距離張育成保持的台將單季最多54安紀錄，再靠近一步。

李灝宇前一次先發已是8月3日，整周以來都從板凳出發，今天兩隊打完9局處於1：1平手，進入延長賽突破僵局，老虎10局上首位打者就啟用李灝宇代打，面對左投杭吉斯（Sam Hentges），將95.5哩內角直球打向右外野落地，送回二壘跑者，後續托克森（Spencer Torkelson）安打、克拉克（Max Clark）滾地球助李灝宇跑回老虎第3分。

李灝宇在關鍵時刻把握住機會，老虎官方X轉發影片也以諧音哽寫著：「這就是隨時準備好的樣子（THAT'S HAO-YU STAY READY）」。

老虎由梅爾頓（Troy Melton）先發6局失1分（無責失），接下來4任牛棚守成，包括霍頓（Tyler Holton）在10局下演出3連K，沒給巨人任何機會，聯手贏下這場投手戰。