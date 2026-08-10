MLB／代打建功！李灝宇10局上敲致勝安 老虎3比1擊敗巨人

美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊台灣好手李灝宇今天板凳出發，在延長賽10局上獲得代打機會，敲出帶有1分打點的超前安打，隨後也跑回球隊第3分，幫助老虎隊終場以3比1擊敗舊金山巨人隊。

這場巨人對老虎3連戰最終回，前9局雙方戰成1比1平手，進入延長賽。

10局上採突破僵局制，巨人換上左投亨特吉斯（Sam Hentges）接替投球，老虎則換上李灝宇代打，成為該局首名打者。

在精準選球下，李灝宇先將球數逼到2好3壞滿球數，隨後掌握到亨特吉斯腰帶附近的內角球，將球揮成右外野方向平飛安打，送回二壘上的葛林（Riley Greene），幫助老虎取得重要超前分。

接著老虎打者克拉克（Max Clark）再擊出游擊方向強勁滾地球，巨人游擊手亞當梅斯（Willy Adames）第一時間沒辦法將球拿穩，李灝宇靠著時間差跑回本壘得分。

老虎最終靠著李灝宇在延長賽發動的攻勢，終場以3比1擊敗巨人；李灝宇敲出的安打，也成為這場比賽的勝利打點。

李灝宇此役1打數敲出1支安打，貢獻1分打點並跑回1分，賽後打擊率升至2成67，上壘率3成、長打率4成21；距離追平台將在大聯盟單季最多安打紀錄，還剩2支差距。台灣球員在大聯盟單季最多安打是張育成在2021年敲出的54支安打。