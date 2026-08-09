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MLB／哥吉拉出沒！52歲松井秀喜狂轟大號全壘打 球迷驚呼：洋基打線需要你

聯合新聞網／ 綜合外電報導
松井秀喜重返洋基球場。 美聯社
松井秀喜重返洋基球場。 美聯社

曾效力讀賣巨人與紐約洋基的日本傳奇強打松井秀喜，今天參加在洋基球場舉行的年度OB賽「Old-Timers' Day」，再度披上熟悉的條紋戰袍登場，讓現場球迷陷入回憶殺。這位2009年世界大賽MVP不只在活動中亮相，更在打擊練習與比賽中展現昔日長打威力，讓不少球迷驚呼：「他現在看起來還是能打。」

現年52歲的松井秀喜，今天在打擊練習時將球轟進右外野看台，推估飛行距離約100公尺，讓球迷重新回味「哥吉拉」當年的恐怖力量。

而當洋基球場介紹松井秀喜登場時，也以相當隆重的方式致敬這位傳奇球星：「2002年與洋基簽約時，他在祖國日本已經是傳奇人物。他把強大的打擊能力帶到布朗克斯（The Bronx）。讓我們熱烈歡迎哥吉拉，松井秀喜！」

松井秀喜在OB賽中擔任「第2棒、指定打擊」，第1打席就敲出中外野方向二壘安打，隨後靠著威廉斯（Bernie Williams）擊出的左外野線邊二壘安打跑回本壘得分。比賽過程中，松井秀喜還一度站上右外野守備位置，讓這場以致敬傳奇為主的活動更添話題。

松井秀喜打擊練習。 路透社
松井秀喜打擊練習。 路透社

洋基球團也在官方X平台貼出松井秀喜打擊練習影片，並寫下「哥吉拉出沒」，立刻引發球迷熱烈回應。許多人看到他仍能把球轟向右外野看台後，紛紛留言稱讚，「如果把2009年那支球隊找回來，他們可能比現在這支球隊更知道怎麼確實擊球」、「他是我最喜歡的洋基球員」、「能不能把他們其中幾個人放回打線？」

也有球迷開玩笑表示，以松井秀喜如今的狀態，或許仍比現在陣中部分球員更有打擊威脅，「他可以上場嗎？就算以現在這個年紀，他可能還是比目前名單上一半球員更會打。」也有人直言：「他的球棒正是現在這條打線需要的。」甚至有球迷稱他是「最被低估的洋基球員」。

松井秀喜2003年正式加盟洋基後，把在日本職棒累積的強打名聲帶到大聯盟，並且在2009年世界大賽寫下生涯代表作。當年他在世界大賽表現火燙，幫助洋基奪冠，成為史上首位獲選世界大賽MVP的日本球員，在洋基隊史留下重要地位。

松井秀喜和李維拉。 路透社
松井秀喜和李維拉。 路透社

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