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MLB／長達110天12連勝遭國民粉碎 紅人官網形容伯恩斯罕見失常

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
紅人隊新生代強投伯恩斯終於吞下本季第2敗。 美聯社
紅人隊新生代強投伯恩斯終於吞下本季第2敗。 美聯社

紅人隊新生代強投伯恩斯（Chase Burns），今天在客場對國民隊之戰先發5.1局失5分，超過3個半月的驚人12勝紀錄，終於畫下句點，吞下本季第2敗，紅人終場2：8落敗，輸掉3連戰前兩戰，僅是明星賽後7個系列賽第2次處於劣勢。

這位23歲右投今天賽前13勝1敗、防禦率2.35，勝率9成29在大聯盟排名第1，全力爭取隊史近70年首位13連勝的投手，投不滿6局被揮出6支安打、出現3次保送，失5分全是自責分，紅人官網直言：「伯恩斯的表現罕見失常。」

伯恩斯4月11日吞下本季首敗，當時戰績1勝1敗，他從4月22日投贏光芒隊開始，歷經17場先發完全不知輸球滋味，12連勝寫下隊史第5長紀錄；紅人高層7月17日直接和這位大聯盟「二年級生」簽下7年1億500萬美元合約，這段長達110天的連勝之旅，今天終於被國民打線終結，目前勝場數在國聯排名並列第2、防禦率2.61暫居第3。

國民總教練布特拉（Blake Butera）說：「伯恩斯今年表現極佳、氣勢正旺，能對最優秀的投手打出這種表現真的很棒，我對全隊打擊感到無比自豪。」

紅人在伯恩斯22場先發拿到16勝，但目前戰績56勝60敗在國聯中區排名墊底，國民58勝61敗在國聯東區倒數第2，兩隊想拚進季後賽都有難度。

國民今天揮出10支安打，剛好是紅人的一倍，雖未出現全壘打，本季170轟仍居大聯盟之首，洋基隊166轟居次。伯恩斯說：「國民打擊策略非常出色，今天有些球只是稍微偏離設定位置，不是投得不夠高，就是被對方看準高球， 他們的揮棒質量很高。」

伯恩斯 紅人 MLB

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