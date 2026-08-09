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MLB／罕見怒吼宣洩！崔爾10局成功關門：這是我最激動的一次

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇在苦吞本季最長7連敗後，所幸延長10局崔爾守住最後半局，最終以2比1險勝響尾蛇，他也罕見站在投手丘上放聲怒吼。 美聯社。
道奇在苦吞本季最長7連敗後，所幸延長10局崔爾守住最後半局，最終以2比1險勝響尾蛇，他也罕見站在投手丘上放聲怒吼。 美聯社。

道奇在苦吞本季最長7連敗後，今日終於止住持續超過一周的低潮，只是這一勝來得格外驚險。球隊不僅整場進攻依舊低迷，甚至連續第2天在9局遭終結者迪亞茲（Edwin Díaz）砸鍋，所幸延長10局靠著大谷翔平敲出超前內野安打，加上崔爾（Jack Dreyer）守住最後半局，最終以2比1險勝響尾蛇，拿下8月首勝，也讓這場得來不易的勝利成為全隊如釋重負的一晚。

此役道奇前半段完全形成投手戰，道奇由山本由伸先發一路苦撐5.2局，用掉107球；響尾蛇先發投手法特（Brandon Pfaadt）則更加犀利，7局只讓道奇敲出2支內野安打，而且全部來自帕赫斯（Andy Pages），另僅送出1次保送。

直到8局道奇才靠著年薪6000萬美元的塔克（Kyle Tucker）轟出陽春砲打破僵局，然而9局又遭年薪2300萬美元的迪亞茲搞砸1分領先，最終到了延長10局，才由身價7億美元的大谷翔平敲出內野安打送回超前分。

比賽來到10局下，道奇將最後任務交給左投崔爾。即使一度被敲出內野安打，面臨一、三壘有人的危機，但他最終親自處理投手前反彈球，發動結束比賽的雙殺，也收下本季首次救援成功。

最後一個出局數完成後，崔爾罕見地站在投手丘上放聲怒吼，並用拳頭重重敲向手套，徹底宣洩球隊這一個多星期累積的壓力。

「我通常不是一個很情緒化的人，我想這大概是我有史以來表現出最多情緒的一次。感覺真的很好，因為我知道自己不用再回去投下一局了，比賽已經結束，所以就讓情緒稍微接管自己一下。」

「但這對我們來說真的非常重要，尤其經歷7連敗之後，我們需要重新回到正軌。」

談到自己在關鍵時刻被叫上場，崔爾表示，「是啊，我認為這就是所謂『下一個人頂上』心態最好的體現。今天我們動用了很多投手，但我認為我們的打線拚得非常好，防守也在我們身後完成很多精彩守備。所以不管什麼時候叫到我們的名字，我們都會做好準備。」

事實上，這也是崔爾本季首次在延長賽這樣的局面登板。由於突破僵局制會直接在二壘放置跑者，幾乎從踏上投手丘開始就沒有任何失投空間，但他透露自己對身後的隊友充滿信心。

「他們是一支很棒的球隊。很顯然，延長賽二壘直接有跑者，整個情況都會變得不一樣。但我們的打線團結起來，成功替球隊拿到1分，所以我對本壘後方的費迪以及我們的防守充滿信心。能夠上場和他們競爭，真的很有趣。」

MLB 道奇 響尾蛇 山本由伸 大谷翔平

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