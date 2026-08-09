MLB／道奇止7連敗險創罕見難堪紀錄 羅伯茲坦言：贏得一點都不好看

道奇今日在驚濤駭浪中終於結束連敗。儘管終結者狄亞茲（Edwin Díaz）連續第2天在9局、球隊僅領先1分的情況下救援失敗，但這次道奇沒有再讓勝利溜走，靠著大谷翔平延長10局敲出超前內野安打，最終以2比1險勝，終結本季最長7連敗。

「贏得一點都不好看。天啊，這場真的太艱難了。但我們收下了。我認為我們所有人都必須團結起來，我們的實力絕對不只是現在這樣。」總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後如釋重負地說。

「整場比賽我們的投手都在奮戰，有些人的狀態很犀利，有些人沒有，但他們整晚都在競爭。進攻方面，我們真的必須開始有所突破。當你每場比賽的贏球空間都只有刀鋒那麼薄時，真的很難一直贏球。不是大家沒有努力，但這會讓投手投得非常辛苦，幾乎必須做到完美。」

「我們必須變得更好。每場只拿1、2分還想贏球，這樣真的活得太辛苦了。我知道打擊本來就很難，但我們陣中有非常多有天賦的球員。」

總教練羅伯茲直言「贏得一點都不好看」。 法新社。

事實上，道奇近期最大的問題依舊沒有真正解決。7連敗期間，這支豪華打線平均每場只能攻下3.5分，而今天全隊足足經歷38個打席，最終也只擠出2分，全場僅敲6支安打，其中甚至只有1支長打。

這場勝利也讓道奇避免寫下一項罕見的難堪紀錄。若此役再度遭到逆轉，道奇將連續第8場在比賽中「曾經取得領先」的情況下最終輸球。根據《Elias Sports Bureau》統計，大聯盟史上僅有1876年辛辛那提紅長襪、1949年波士頓勇士以及1983年西雅圖水手曾出現如此漫長的紀錄。

儘管經歷7連敗，道奇在國聯西區仍未遭到致命追近，原本對響尾蛇的12場領先縮水至8.5場，但仍並列目前大聯盟最大的分區領先優勢。

真正受到影響的反而是國聯前兩種子的競爭。連敗開始前，道奇還領先釀酒人1.5場、握有國聯最佳戰績，如今則與勇士並列國聯第2，落後釀酒人3場，未來可能直接影響季後賽首輪輪空資格。

結束漫長連敗後，道奇接下來將在系列賽最終戰尋求2連勝，同時力拚自7月對戰水手以來的首次系列賽勝利。