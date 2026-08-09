MLB／狄亞茲救援砸鍋又絕處逢生 道奇教頭「灌雞湯」：他太想追求完美

洛杉磯道奇今天在延長賽以2：1險勝，總算中止近期7連敗低潮。不過，終結者狄亞茲（Edwin Diaz）連兩天救援砸鍋也引發熱議。

狄亞茲前一天在9局下1分領先時登板，卻遭瓦德史密特（Ryan Waldschmidt）轟出逆轉再見兩分砲。今天他又是在領先1分情況下登場，結果連續被佩爾多莫（Geraldo Perdomo）和卡洛爾（Corbin Carroll）敲出三壘安打，再度救援失敗。

不過，面臨無人出局三壘有人、一棒就要輸球的驚險局面，狄亞茲反而沒有讓比賽直接崩盤。連續製造兩個飛球出局，接著經過故意四壞保送後，又送出關鍵三振，避免道奇連兩天被對手說再見。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）前一天曾暗示不排除調整狄亞茲的後援定位，但今天賽後談到這名終結者時，他認為關鍵在於投球氣勢與進入狀況的速度。

羅伯茲表示：「在我看來，單純就是氣魄上的差異。當他失分，陷入無人出局三壘有人的危機後，我可以看出他的檔位提高了。球威變得更強勁，速球和滑球也都變好了。」

羅伯茲透露，自己賽後已經和狄亞茲談過。「我告訴他，從第一球開始就必須用那樣的氣魄去投。」

對於狄亞茲近期狀況，羅伯茲認為，他可能有些過度追求完美，也仍在摸索如何找回最好的投球感覺。畢竟狄亞茲先前經歷較長的復健過程，身體與比賽節奏都需要時間重新調整。

羅伯茲說：「他可能有些太想追求完美，也可能還在嘗試找回自己的感覺。畢竟他復健了很長一段時間。不過，我認為今天這樣的投球內容，會成為他接下來找回原本樣貌的一個好起點。」

對道奇而言，中止7連敗是最重要的結果，但狄亞茲連續兩天救援失敗，仍讓牛棚後段成為隱憂。尤其球隊近期多次在比賽後段失守，如何讓狄亞茲重新找回大魔王壓制力，將直接影響道奇接下來能否真正走出低潮。