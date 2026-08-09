MLB／近100英里伸卡球挨轟 守護者王牌盛讚村上宗隆了不起

白襪隊重砲村上宗隆連續兩天開轟，今天6局下陽春砲帶動全隊5分攻勢，以6：3逆轉勝守護者隊，終止本季最長4連敗，還有46場比賽要打，拿到60勝已經追平去年勝場紀錄。

白襪今天賽前舉行前總教練吉恩（Ozzie Guillen）13號球衣退休儀式，成為隊史第13位、也是首位獲此殊榮的教頭；他在2005年領軍奪下隊史第3座世界大賽冠軍，終止長達88年的封王乾旱期，21年前的子弟兵也有不少人出席盛會。

白襪主場今天湧進38227名觀眾，締造本季第8場滿場紀錄，打線面對守護者王牌投手威廉斯（Gavin Williams），前5局無法破蛋，先發投手凱伊（Anthony Kay）6局上被霍金斯（Rhys Hoskins）轟出兩分砲，處於0：2落後。

村上6局下再度對決威廉斯，在1好1壞後逮中99.8英里伸卡球，反向轟上左外野看台，攻下全隊第1分，白襪在這半局以4支安打、兩次觸身球串聯攻勢，一口氣攻下5分逆轉戰局，在美聯中區仍居榜首，領先守護者和雙城隊3場、老虎隊3.5場勝差。

村上本季26轟追平道奇隊大谷翔平，並列大聯盟日本球員最多，領先藍鳥隊岡本和真兩轟；村上賽後談到面對火球的出色表現，他說：「並不覺得這有什麼特別，面對來球及時做出反應，並且每次都能按部就班執行同樣擊球動作。」

凱伊先發6局失兩分，本季第9勝到手，威廉斯投5.2局失兩分，挑戰本季第12勝無關勝敗，他說：「村上是了不起的打者，看看他整季展現的力量，而且能把球打向球場各個方向；只能盡量誘導村上打出滾地球，但這很難做到，尤其是考慮到他的揮棒軌跡。」

白襪過去3季都吞下百敗，分別只有61、41、60勝，今年很有機會奪下分區冠軍，村上說：「這次系列賽非常重要，很高興今天贏球，之前處於一波糟糕的連敗，能調整狀態並在今天重新獲勝，感覺真的很棒。」