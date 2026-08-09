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MLB／村上宗隆連兩天開轟追上大谷翔平 美球評狂讚打擊力量太強了

聯合新聞網／ 綜合外電報導
村上宗隆轟出本季第26號全壘打。 美聯社
村上宗隆轟出本季第26號全壘打。 美聯社

芝加哥白襪日籍強打村上宗隆再度用全壘打帶動球隊反攻。村上在主場面對克里夫蘭守護者的第6局轟出本季第26號全壘打，帶動白襪單局狂灌5分一口氣逆轉戰局，最終以6比3中止近期4連敗，穩住美聯中區龍頭位置。

村上前一天才敲出睽違6場的第25轟，超越岡本和真，獨居日本球員大聯盟新人全壘打紀錄第一；接著今天他又延續火燙手感，連兩天開轟，本季累積26發全壘打也追上了大谷翔平。

賽後回憶這發反方向全壘打時，村上宗隆表示：「有確實擊中的感覺，距離上我也覺得會出去。」。自傷癒復出後，他已經敲出6支全壘打，長打火力逐漸回升。談到自己的狀態，村上也說：「我不知道是不是已經恢復了，但我認為自己正在進化，正在往前走。」

村上此戰3打數1安打、1打點，還選到1次保送，連續上壘場次也推進到24場。對於這項紀錄，他並未特別在意，只表示：「這是每天累積下來的結果，所以我沒有太刻意去想。」不過從白襪打線的串聯效果來看，村上已經成為球隊不可或缺的核心火力。

美國轉播單位《FOX Sports》也對村上的全壘打大力稱讚。主播阿明（Adam Amin）表示，村上有時確實會在面對速球時陷入苦戰，「但只要他打中，就能對對手造成傷害。」

擔任球評的前大聯盟投手韋恩萊特（Adam Wainwright）則說：「村上擁有驚人的力量。面對外角附近、接近100英里的伸卡球，他沒有硬拉，而是順著球進來的路線揮擊，毫不違逆地直接打向左外野。這是非常出色的打擊。」

另一名球評、白襪前捕手皮爾辛斯基（A.J. Pierzynski）也指出，村上把一顆低角度伸卡球打到左外野標竿方向，「大多數左打者根本做不到這樣的打擊。」這發全壘打不只展現村上的力量，更證明他具備反方向處理高速球的技術能力。

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